Ko se turkizni raj spremeni v mini bajer in kako smo to rešili

V teh zares vročih dneh smo neizmerno hvaležni za odločitev, da si omislimo stoječi bazen. Popoldnevi v vodi, smeh otrok in osvežitev na domačem vrtu – vse to zveni kot idealno poletje. In res bi bilo, če le ne bi … Če le ne bi bilo tistega stalnega vnosa "daril narave", ki jih z bosimi nogami prinašamo v bazen. Trava, pesek, zemlja, kamenčki in – kar je najhuje – občutek, da z vsakim korakom v kristalno vodo počasi nosimo pogoj za mali ekosistem z ličinkami in paglavci. Naš mali turkizni raj se prelevi v motni bajer, filter pa obupa že sredi dneva.

Rešitev? Urejena in čista okolica bazena. Preprosta za postavitev in vzdrževanje, modularna in vsestranska – utopija? Nikakor!

Foto: Skaza Foto: Skaza

Stabilna podlaga, manj skrbi, več užitka

Tu vstopijo pohodne plošče Skaza – praktičen, učinkovit in estetsko dovršen odgovor na vse poletne zagate okrog bazena. Njihova nedrseča površina poskrbi, da mokre noge ne drsijo po spolzkih tleh, modularni sistem pa omogoča, da jih sestavimo brez orodja ali pomoči mojstrov. To pomeni manj stroškov, manj logistike in več časa za tisto, zaradi česar bazen sploh imamo – sprostitev.

Tla okoli bazena končno ostanejo čista. Brez blata, brez trave, brez stalnega lovljenja s sesalnikom. In kar je najboljše – vsaka plošča prenese do ene tone obremenitve, so odporne proti soncu, dežju in temperaturam, očistimo pa jih z vodo in blagim detergentom. Preprosto.

Foto: Skaza

Čista voda, več užitka – in manj dela

Največja prednost? Voda ostaja bistveno bolj čista, ker z njo ne tekmuje vse, kar prinesejo bose noge. Ni več vsakodnevnega zajemanja z mrežico, ni več zapacanega filtra po dveh urah kopanja. To pomeni več časa za uživanje in manj časa za čiščenje, pa naj gre za mirno popoldne v ležalniku ali bučno vodno bitko z otroki.

Hkrati plošče niso le praktične, so del trajnostne zgodbe. Narejene so iz recikliranega postindustrijskega materiala, ki bi sicer končal med odpadki. Tako z vsakim korakom ne stopamo le po stabilni površini, ampak tudi po pametni rešitvi, ki zmanjšuje okoljski odtis.

Foto: Skaza

Foto: Skaza

Poletje ni večno. A to ne pomeni, da pohodne plošče ostanejo neuporabljene do naslednje sezone. Ko bazen pospravimo, jih preprosto razstavimo in prestavimo drugam – v kamp, pod prikolico, ob avtodom, na vrtno potko, kamorkoli, kjer potrebujemo čisto in stabilno površino.

Njihova vsestranskost se pokaže šele z uporabo. So kot legokocke za odrasle – vedno uporabne, preproste za sestavo, trpežne in brez potrebe po dodatnem orodju ali strokovni pomoči. Uporabimo jih lahko znova in znova, kjerkoli že smo. In to je tisto, kar danes šteje: prilagodljivost, trajnost in praktičnost v enem.

Foto: Skaza

Domača oaza – tudi za piknik, kosilo in igro

Foto: Skaza Okolica bazena ni le hodnik do vode. Je prostor, kjer obedujemo, beremo knjigo, sprejmemo prijatelje ali otrokom pripravimo teren za igre. V teh trenutkih pride prav še en Skazin izdelek – Pick & Go set.

Gre za celovit 15-delni komplet posod, krožnikov, kozarcev in pribora, vse v eni pametno zasnovani posodi z neprepustnim pokrovom. Brez BPA, brez melamina, brez skrbi. Set je lahek, trpežen in dovolj estetski, da ne kvari vizualnega vtisa vrta ali terase. S priloženim bombažnim trakom ga preprosto odnesemo do bazena, mize ali odeje v senci. Nič plastike za enkratno uporabo, nič nepotrebnega nereda.

Domače okolje tako postane več kot le prostor za čofotanje – postane funkcionalna in lepo urejena poletna dnevna soba na prostem.

Foto: Skaza

Več udobja, manj stresa. In čista voda kot pika na i.

Če vam gre na živce nenehno čiščenje bazena, potem je čas, da se vprašate, kaj ga najbolj onesnažuje. V našem primeru je bila rešitev preprosta – urediti tla okoli njega. S pohodnimi ploščami Skaza se je vse spremenilo: manj dela, več užitka, lepši ambient in trdnejša podlaga za vse, kar poletje prinese.