Ne le v gozdu, pred klopi in boleznimi, ki jih prenašajo, nismo varni niti na domačem vrtu. Z nekaj preventivnimi ukrepi pa lahko poskrbite, da jih bo na vašem vrtu čim manj.

1. Naj poje kosilnica

Trato redno kosite. Klopi se namreč radi skrivajo v visoki travi, kjer čakajo na to, da bo mimo prišel kakšen toplokrvnež, na katerega se bodo prisesali.

2. Redno pospravljajte

Klopi obožujejo senčna in vlažna skrivališča, na primer pod odpadlim drevesnim listjem, zato to redno odstranjujte. Prav tako redno odstranjujte odmrle dele rastlin, ki rastejo na gredicah.

3. Obrežite grme

Grmičevje, ki raste na vašem vrtu, obrežite tako, da ne sega na območja, kjer se zadržujete oziroma kjer bi se lahko ob njega drgnili hišni ljubljenčki.

4. Ustvarite naravne ovire

Vrt zamejite s prodniki ali lesnimi sekanci in tako ustavite invazijo klopov. Območja s prodom ali sekanci bodo vroča in suha, takšnih pogojev pa klopi ne marajo.

5. Naravni repelenti

Zasadite dišavnice, ki s svojim močnim vonjem oziroma eteričnimi olji veljajo za naravne repelente. To so na primer sivka, melisa in žametnica, za naravni insekticid velja tudi dalmatinski bolhač.

