Lahko zelišča gojimo v lončku?

Vsak dober kuhar ve, da so začimbe ključnega pomena za odličen okus jedi in da imajo sveža zelišča svojevrstno aromo, ki zadovolji še tako zahtevnega jedca.

Zelišča pa ne igrajo pomembne vloge samo v kulinariki, nepogrešljiva so tudi v zdravilstvu in izredno uporabna v kozmetične namene. Zraven vsega tega, pa lahko zelišča s svojimi zanimivimi oblikami služijo kot prelep okras vašega vrta. Za vse, ki si želite, da bi zelišča popestrila vaše življenje, smo pripravili nekaj osnovnih napotkov za zasaditev, vzgojo in nego zeliščnega vrta.

Idealen prostor za uspevanje zelišč

Preden se boste odločili za zasaditev zelišč morate vedeti, da večina le teh za uspešno rast potrebuje sončno lego. Prav zato zelišča, razen redkih izjem, najbolje uspevajo v območjih blage mediteranske klime. Za zasaditev zelišč zato izberite južni del vrta ali pa tisti del, ki ga sonce obseva najmanj pet ur na dan.

Kaj pa prst? Vaša zelišča bodo najbolje rasla v dobro prepustni prsti, katere pH vrednost je med 6,5 in 7,5. Če je prst v vašem vrtu prekisla ali prealkalna, lahko nevtralno vrednost pH dosežete z dodatki, ki jih boste zagotovo dobili v vseh boljše založenih vrtnih centrih.

Foto: Pexels

Oblikujte vrt z domišljijo

Če imate na vrtu res veliko prostora, vam priporočamo zasaditev zeliščnega vrta, ki bo hkrati tudi okrasen. Poseben estetski učinek lahko dosežete s polaganjem tlakovcev - kamnitih plošč (v velikosti 50 × 50 cm), ki jih lahko npr. položite v obliki šahovnice, v "prazne" kvadrate pa nasadite zelišča. Tako zasnovan vrt vam bo tudi olajšal dostop do zasajenih rastlin. Prav na lahek dostop do zelišč pa morate še posebej biti pozorni, če se boste raje odločili za klasično pravokotno zasaditev, saj si zagotovo ne želite pomečkanih in poškodovanih rastlin, do česar lahko pride, če so nasajene preveč skupaj. V primeru, da pa je vaš vrt manjši in zeliščem ne morete nameniti večje samostojne površine, jih lahko zasadite ob rob zelenjavnega vrta, ali še bolje, ob rob sprehajalnih potk, kjer vas bodo vedno spremljale čudovite dišave.

Uspešna rast

Dobra stran zelišč je tudi, da so zelo nezahtevna za nego, tako vas bo rast rastlin na vašem vrtu razveseljevala tudi, če boste v to vložili bolj malo truda. Zelišča namreč v večini vsebujejo olja, ki delujejo kot obrambno sredstvo proti raznim škodljivcem in boleznim. Vseeno pa bodite pozorni predvsem na zeli z mehkimi listi, saj so le te nemalokrat žrtve gosenic in uši. Teh se lahko znebite z uporabo insekticidov, če pa želite, da bi bila vaša zelišča pridelana res biološko, pa boste morali "nadležno golazen" odstraniti kar ročno. Vredno si je zapomniti še, da je najboljša preventiva proti takim neprijetnostim resnično čist vrt, kar pomeni, da morate skrbno odstranjevati plevel, mrtvo ali umirajoče listje ter stebla.

Foto: Pexels

Lahko zelišča gojimo v lončku?

Spadate med tiste ljudi, ki doma nimajo lastnega vrta, pa bi vseeno radi imeli pri roki nekaj osnovnih svežih začimb? Naj vas razveselimo, v vašem domu bodo ob primerni skrbi dobro uspevale predvsem nizko rastoče rastline kot so: bazilika, drobnjak, peteršilj, origano in timijan, pa tudi pehtran, melisa in meta, ki pa ne bodo dosegli takšne velikosti, kot bi jo zunaj na vrtu. Vedite, da tudi zelišča, ki jih boste gojili v zaprtem prostoru potrebujejo veliko sonca in svetlobe. Okrasne lonce z zelišči zato postavite na okenske police in jih vsak dan obračajte za 45 stopinj, saj boste na ta način poskrbeli, da bodo stebelca rasla pokončno in se ne bodo preveč nagnila v eno smer. Zelišča potrebujejo zmerno zalivanje, ne smete jih izsušiti, pretiravati pa tudi ne smete, saj lahko preveliko vode uniči korenine rastlin. Za uspešno rast zeliščem dodajajte še tekoča gnojila in skrbite za redno prezračevanje prostora. Vendar pa poskrbite, da ne bo prepiha, saj so nekatera zelišča, predvsem v zimskih mesecih, občutljiva na nenadne temperaturne spremembe.

Obiranje zelišč

Na koncu si velja zapomniti še to, da lahko naenkrat oberete le petino listov rastline (izjema je le drobnjak, ki mu lahko porežete vse liste) nato pa morate počakati, da listi ponovno zrastejo. Rastline, ki rastejo na prostem, je bolje obirati zjutraj, saj boste tako v njih zadržali največjo količino eteričnih olj in pod pogojem da niso mokra od rose ali dežja.