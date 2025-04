Naravno nad vrtne škodljivce in bolezni

Da na vrtu ni vse vedno lepo in prav, poskrbijo bolezni in škodljivci, ki nam vsako leto skušajo pokvariti veselje ob vrtnarjenju. Marsikdaj nas dobesedno prisilijo k rabi sredstev za varstvo rastlin, če hočemo imeti kaj od pridelka. Za mnoge nevšečnosti lahko poskrbimo tudi na naravne načine, predvsem pa so nam pri tem v pomoč tudi nekateri stalni in občasni obiskovalci našega vrta.

Polži marsikateremu vrtičkarju grenijo življenje. V suhem vremenu se skrivajo v varnem zavetju gošče, na robu prehoda iz trate in gredic ter drugje, kjer so na varnem pred močnim soncem, v dežju pa jih bomo našli prav povsod. Sluzasti nepridipravi sicer veljajo za počasneže, kljub temu pa so v deževnem vremenu in ponoči sposobni prelesti ves vrt.

Kako se znebiti polžev?

Tisti s hišico so vsaj na pogled privlačni, kar pa ne velja za gole lazarje. Raznobarvnih, celo kačjih barv se kar ustrašimo, ko naletimo nanje. Z jeziki, ostrimi kot strgalo, trgajo sočne zelene dele rastlin, za seboj pa puščajo sluzasto sled. Z zgodnjim pobiranjem bomo njihovo število omejili, lahko pa se lotimo tudi nastavljanja vab iz otrobov in piva, ki jih bodo vsaj nekoliko odvrnile od zelenjavnih gredic.

Foto: Shutterstock

Te lahko zavarujemo tudi s sajenjem rastlin, ki jih bodo odvračale. Takšne so kalifornijski mak, metuljčki, ognjič, grenike, drobnjak, žajbelj, pelin, rožmarin, vrtne črnike in kapucinke, s saditvijo hrena in žametnic pa bomo preusmerili njihovo pozornost. Okrog gred lahko posipamo tudi apno, smrekove iglice, preslico, mineralna gnojila in kapucinke kot branik pred neželenimi vdori.

Naši živalski zavezniki

Naši zavezniki so tudi nekatere živali. Krastača je, kljub svojemu videzu, dobrodošla na vsakem vrtu, saj je nenasitna pri pospravljanju polžev in drugih škodljivcev. Poleg nje so koristni še kuščarji, slepci, ježi, rovke in nekatere ptice. Pomembna sta tudi vrtna higiena in odstranjevanje plevelnih rastlin, kjer si polži najdejo dnevno pribežališče.

Foto: Shutterstock

Naravna sredstva

Za mnoge škodljivce in bolezni obstajajo naravna sredstva za varstvo rastlin, ki jih lahko pripravimo sami ali jih kupimo že pripravljene v vrtnarskih trgovinah. Izvlečki iz preslice preprečujejo številne bolezni, uporabna pa je samo njivska preslica. S pripravki lahko uspešno zatiramo rje, pepelaste plesni, peronospore, pegavosti, kodravosti in škrlup.

Domač fungicidni čaj

Recept za pripravo fungicidnega čaja je sledeč: 100 g narezane suhe preslice kuhamo približno 15 minut v treh litrih vode, ga razredčimo v 15 do 20 l vode in škropimo, z dodajanjem kopriv pa bomo učinkovitost sredstva razširili tudi na škodljive listne uši. Najprimernejši čas za nabiranje preslic je od avgusta naprej, saj takrat vsebujejo največ silicija, ki je glavna fungicidna učinkovina.

Pri vrtnarjenju bomo sčasoma spoznali, katere rastline so odporne in jih lahko uspešno gojimo tudi brez uporabe sredstev za varstvo rastlin. Tako bomo imeli ob vrtnarjenju manj skrbi in več veselja.