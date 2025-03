Domača brajda za okras vrta in prijetno senco

Za razliko od vinogradniške vzgoje ima trta na vrtu povsem drugačno vlogo. Seveda je lepo, če so trsi obloženi z grozdi, pa vendar jo na vrtu gojimo tudi zaradi njenih rastnih posebnosti. Prav zato ji namenjamo vidno izpostavljena mesta, kot so pročelja stavb in ob vhodih vanje. Posebej uporabne so tudi kot senčnice.

Trta je Slovencem ljuba rastlina s pridihom romantike in tradicije, zato jo pogosto srečujemo na vrtovih. Ko so se v naši deželi pojavile "ameriške" bolezni, ki jih prej ni bilo, je bil to hud udarec za tedanje žlahtne sorte. Zato so se zelo razširile samorodnice ali amerikanke, ki so v zgodovinskem sobivanju oblikovale dokajšnjo odpornost proti tem boleznim. Strokovnjaki jih imajo za manj vredne in celo škodljive, čeprav je pri tem prišlo tudi do dobršne mere pretiravanja. Vino se res ne more primerjati s tistim od evropskih plemenitih sort, tudi grozdje morda ni tako okusno, zato pa imajo to dobro lastnost, da jih ni potrebno škropiti. In kaj je na vrtu bolj zaželeno kot pridelati nekaj pridelka brez uporabe sredstev za varstvo rastlin?

Foto: Shutterstock

Opora

Izraz brajda je nemškega izvora, pomeni pa razprostranjen in razpet. Podobno velja tudi za primorski latnik, oba izraza pa sta se udomačila vsak na svojem območju. V času vegetacije trta oporo lepo prekrije, po odpadanju listja pa je vidno marsikaj. Zato je pomembno, da postavimo takšno, ki bo tudi pozimi dajala urejen videz. Opora je hrbtenica trte, z rezjo in zelenimi deli med vegetacijo pa skrbimo, da ostane v okviru začrtane vzgoje. Če ji pustimo, bo hitro pobegnila na bližnje drevo ali drugam, kjer bo našla le kanček opore za svoje divjanje. Njena divja narava je vedno prisotna kljub krotkemu videzu, ki ga daje.

Dozorevanje pridelka

Medtem ko je v vinogradu dobrodošlo, da ves pridelek dozori hkrati, pa to ne velja za hišno vinsko trto. Na srečo so zaradi večje vzgoje tudi na tako majhnem prostoru različni rastni pogoji. Grozdi v senci bodo dozoreli kasneje kot tisti na soncu. S tem pa ni nič narobe. Tako bomo lahko v pridelku uživali skoraj cel mesec, če nam je seveda ne bodo zagodli škorci in podobni sladkosnedi. Kjer imamo podobne težave, je trto najbolje prekriti z zaščitno mrežo.

Foto: Shutterstock

Grozdju lahko podaljšamo rok uporabnosti tudi z ustreznim skladiščenjem. Če bomo narezali šparone z grozdi vred in jih dali v vazo z vodo, bo to obenem tudi lep okras. Lahko pa obrano grozdje enostavno razprostremo na slami ali ga nanizamo na vrvico, žico ali palico. Čez čas bodo jagode sicer nekoliko ovenele, zato pa bo okus zaradi izhlapevanja vode vedno slajši.

Predelava pridelka

Seveda pri vinski trti takoj pomislimo na vino, a to ni edini način predelave grozdja. Grozdni sok je osvežujoča in bogata pijača, podobno kot jabolčnik. Skuhamo pa lahko tudi grozdno marmelado. Vinska trta nam bo lepo uspevala, če bomo zanjo ustrezno poskrbeli. Z lepo oporo in sajenjem na primerno mesto pa bo pravi okras vrta in ponos lastnika.