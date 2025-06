Kaj vse lahko na vrtu delate poleti?

Poleti lahko na svojem vrtu že sadite ne samo sprotne zadeve, ampak tudi vrtnine za jesen in zimo. Za kasnejše, hladnejše mesece lahko tudi že določite prostor za zelje, druge kapusnice ter za črno redkev, repo in podzemno kolerabo.

Do sredine julija lahko sejete tudi poletne sorte solat, radič, endivijo in kitajsko zelje. Semena posejte v zabojčke in jih postavite pod grmovnice ali večje rastline. Na ta način mladi sejančki ne bodo izpostavljeni vročemu poletnemu soncu.

Oskrbite se s sadikami

Dobro je tudi, če se že v poletnih mesecih oskrbite s sadikami. Upoštevajte tudi naslednje nasvete, ki vam bodo pomagali pri sajenju.

Rastline poleti tudi dovolj in primerno zalivajte ter jih po potrebi tudi zastrite z zastirko. Foto: Shutterstock

Kot poudarjajo strokovnjaki na eni izmed vrtnarskih spletnih strani, se bodo mlade sadike solat še lažje prijele, če jim pred sajenjem s škarjami za eno tretjino skrajšate liste. Pri tem pazite, da ne zarežete v srček sadike. Postrižene liste lahko uporabite za solato.

Po presaditvi tla pod sadikami ogrnite z zastirko in jih, dokler se dodobra ne ukoreninijo, skrbno pazite in redno zalivajte. Z zastirko tal okoli sadik nikoli ne zastrite tako, da bi se zastirka dotikala stebla sadike. Okoli nje pustite nekaj centimetrov praznega prostora, še poudarjajo.

Sadike endivije presadite julija in najkasneje do sredine avgusta.

Poleti posadite tudi gomoljnice in korenovke

Od začetka julija do sredine avgusta posadite črno redkev, repo v juliju in avgustu ter od začetka do konca julija podzemno kolerabo. Julija in avgusta lahko ponovno posejete tudi nizek fižol. Ker pa je rad v bližini kapusnic in se z njimi dobro razume, prav tako pa tudi zaradi čim boljšega prostorskega izkoristka, ga posejte mednje.

Ponovno lahko posejete tudi korenček in peteršilj, in sicer do konca julija, blitvo v prvi polovici julija in rdečo peso do konca julija.

Na poletnem vrtu lahko med drugim tudi posejete kitajsko zelje od sredine julija do sredine avgusta, sadike pa posadite julija, avgusta in septembra. Kot svetujejo strokovnjaki v Gajinem vrtu, lahko v primeru, da so vam bučke in kumare zgnile oz. propadle zaradi bolezni, posadite nove sadike, saj imate zdaj še dovolj časa.

Julij je primeren čas za izkop krompirja. Foto: Shutterstock

Na vrtu pospravite krompir in posadite kapusnice

Julija iz zemlje izkopljite tudi krompir, za njim pa posadite sadike kapusnic (brstični ohrovt, kodrolistni ohrovt in zelje). Za vmesni posevek lahko izberete radič in endivijo. Posadite prezimne sorte radiča in radič za siljenje.

Zastirka, zalivanje in gnojenje

Rastline poleti tudi dovolj in primerno zalivajte ter jih po potrebi tudi zastrite z zastirko. Pri sajenju ali med njihovo rastjo pa rastlinam dodajte tudi naravna gnojila in druga hranila za uspešnejšo rast. Zastirka za vrt je nujna pri paradižniku, kumarah, papriki, jagodah, malinah in preostalih rastlinah na vrtu. Pomembno je tudi, da redno namakate in ohranjate vlažnost tal ter redno okopavate vrt.

