Igralka Iva Krajnc Bagola je delila utrinke iz Grčije, kjer dopustniški čas ob morju in na plažah preživlja v družbi svoje družine.

Slovenska igralka Iva Krajnc Bagola dopust letos skupaj s svojo družino preživlja v Grčiji. Od tam je s svojimi sledilci tudi delila nekaj dopustniških fotografij, trenutkov ob morju in utrinkov prostega časa.

V zadnji objavi, kjer v kopalni opravi pozira na stražnem stolpu reševalcev iz vode, je pokazala svojo izklesano poletno postavo in zapisala tudi naslednje poetične besede: "Povzpni se kot popotnik, ne kot povzpetnik. Oprezaj, a se ne naprezaj preveč. Opazuj (se), ljubi, živi."

Na dopustu se 46-letna gledališka in filmska igralka mudi v družbi svojega moža, znanega avtorja knjig, predavatelja in kreativnega direktorja Aljoše Bagola in njune hčerke Sofie. Poleg kopanja se je družina učila tudi deskanja na vodi.

Krajnc Bagolo bo kmalu tudi mogoče videti v novem filmu Belo se pere na devetdeset, ki bo premiero doživel na 31. filmskem festivalu v Sarajevu. V filmu režiserja Marka Naberšnika pa bodo zaigrali tudi drugi znani slovenski igralci, med njimi: Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Lea Cok ter številni drugi.

