Kot je povedala v podkastu MeSsy, ki ga ustvarja skupaj z igralsko kolegico Jamie-Lynn Sigler, so se težave začele med družinskim obiskom v Evropi, kjer se je začela počutiti slabo. Na letu domov v ZDA se je odločila, da gre naravnost v bolnišnico. "V bolnišnici ostajam, ker želim odgovore. Želim opraviti vse mogoče preiskave, tudi tiste, na katere sploh ne bi pomislili," je dejala igralka.

Predpisali so ji antibiotike

Sprva je mislila, da gre za vnetje slepiča, saj se je dan po prihodu v bolnišnico zbudila s hudimi bolečinami na desni strani trebuha. "Tako zelo me je bolelo. Od bolečin sem kričala, zato so me ob 2. uri ponoči naročili na nujno CT-preiskavo, ki je pokazala na okužbo ledvic," je pojasnila in dodala, da so ji predpisali antibiotike.

Med snemanjem epizode podkasta so jo iz bolnišnice odpustili, kot je razkrila za revijo People, pa se z okužbo še naprej bori.

So we had to tape an episode and I was in the hospital. So who knows what I said hahaha. pic.twitter.com/piz38rtRdQ — christina applegate (@1capplegate) August 5, 2025

V enem od gostujočih podkastov pa je priljubljena igralka Christina Applegate spregovorila o najzgodnejših znakih bolezni, ki ji je leta 2021 za vedno spremenila življenje. Diagnosticirali so ji multiplo sklerozo. Kot je povedala, je bil prvi simptom bolezni tako subtilen, da bi ga zlahka prezrla – čutila je mravljinčenje in otrplost v prstih na nogah. V naslednjih mesecih so se simptomi razširili do gležnjev in nato do kolen. Začela je izgubljati ravnotežje, se počutila neprijetno, bolečina pa je postala neznosna. Da obišče nevrologa, jo je prepričala igralska kolegica Selma Blair, hitro zatem pa so ji potrdili diagnozo, zaradi katere je leta 2022 končala uspešno igralsko kariero.

