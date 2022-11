Znana igralka zaradi bolezni končuje kariero

Potem ko so ji v začetku lanskega leta diagnosticirali multiplo sklerozo, jo pesti vrsta težav, zaradi katerih ne more več delati.

Igralka Christina Applegate je v pogovoru za Variety izjavila, da bi lahko bila Netflixova serija Dead To Me, v kateri igra glavno vlogo, njen zadnji igralski podvig, ker ji napredujoča multipla skleroza povzroča vse več težav.

"Ta lik je verjetno zadnji, ki ga bom kdaj igrala," je dejala 50-letnica, ki je prvič zaslovela z vlogo v humoristični seriji Družina za umret (Married… with children) pred več kot 35 leti.

Multiplo sklerozo so ji odkrili v začetku leta 2021, med snemanjem aktualne, tretje sezone serije Dead To Me, ki bo premiero doživela v četrtek.

"Januarja so mi začeli mrtveti prsti na nogah, a se nisem zmenila za to. Nato so mi omrtveli podplati, pa se še vedno nisem zmenila za to. Nato pa sem nenadoma začela padati in na snemanje so me vozili z invalidskim vozičkom," je povedala.

Snemanje je bilo nepredstavljivo težko, je dejala, "vsi smo se sproti učili, kaj lahko in česa ne morem početi." Med drugim je moralo biti na prizorišču snemanja ves čas hladno, je pojasnila: "Toplota je zame kriptonit."

Razkrila je še, da so producenti nameravali prekiniti snemanje in serijo obesiti na klin, "ker je bilo kot mučenje, njim se je zdelo, da me mučijo". A temu je odločno nasprotovala in želela zgodbo serije pripeljati do konca: "Preveč pomembna je tako za nas kot za številne gledalce, ki si zaslužijo videti konec."

