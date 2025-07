Triglav tek – tek po neokrnjeni naravi

Tekači vseh starosti lahko izbirajo med različnimi razdaljami. Na voljo so polmaraton v dolžini 21 kilometrov, tek na 10 kilometrov in tek na 5 kilometrov. Dogajanje dopolnjujeta družinski tek na 3,4 kilometra in otroški tek Kuža Pazi, ki poteka na 350 in 700 metrov. Tudi letos bo pripravljena vključevalna trasa v dolžini 1400 metrov, po kateri se lahko gibalno ovirane osebe podajo po asfaltirani poti brez merjenja časa.

Prijave potekajo na uradni spletni strani dogodka. Odprte so do vključno 8. septembra 2025 oziroma do zapolnitve prostih mest na dan dogodka. Cenejša prijava je mogoča do 14. avgusta 2025, zato pohitite.

fotogalerijo z lanskega dogodka. Soustvarjajte dogodek, ki je ob številnih družabnih in športnih aktivnostih vsako leto nekaj posebnega. Oglejte si video inz lanskega dogodka.

Posebna lokacija in poudarek na dobrodelnosti

Triglav tek je med tekaškimi dogodki poseben predvsem zaradi svoje lokacije, saj poteka v neokrnjeni naravi Posestva Brdo pri Kranju. Obenem pa dogodek vsako leto nosi tudi močno sporočilo družbene odgovornosti. Skupina Triglav z njim spodbuja zdrav življenjski slog in pomen gibanja, pri čemer sodelujejo tudi vrhunski slovenski športniki kot ambasadorji Triglav teka.

Lansko leto je Zavarovalnica Triglav v dobrodelnem duhu že šestič podelila donacijo društvu Slojenčki, za pomoč pri opremljanju slovenskih porodnišnic. Posebej dragoceno je, ko se dogodku pridružijo tudi otroci z Inštituta Zlata pentljica, kjer s svojim delovanjem ozaveščajo o otroškem boju z rakom. Dogodek obenem prispeva k uresničevanju ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in je del trajnostno naravnanega delovanja Skupine Triglav.

Pri treningih se pridružite tekačem v Triglav tek klubu na športni aplikaciji STRAVA, tukaj pa se prijavite na vodene vadbe, ki potekajo na Brdu pri Kranju vsak četrtek, od 18.00 do 19.30.



