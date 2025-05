Srbski študentje – ultramaratonci so okoli 19. ure pritekli v Bruselj, končni cilj njihovega 16-dnevnega podviga, ki se je začel v Novem Sadu, poroča N1 Srbija. Na ploščadi pred najpomembnejšimi evropskimi ustanovami so jih sprejeli člani srbske diaspore, tako iz Belgije kot iz okoliških držav. Na svoji poti do Bruslja so tekli tudi skozi Maribor.

Today, a group of Serbian students running 2000 kilometers across Europe are reaching their final destination - Brussels. Welcome! https://t.co/MILSfKfyRH — Veselin Pizurica (@pizuricv) May 12, 2025

🇷🇸🇪🇺✨ SERBIAN STUDENTS IN BRUXELLES 🇷🇸🇪🇺✨



Students that have been protesting for justice, freedom, and democracy last six months, tonight came to Bruxelles! Message is: "EU stand again for your values, let's defend democracy together"!



Freedom and justice, EU and Serbia🤝🫂 pic.twitter.com/oo3ZtQlmHh — Dey (@nodoubts4u) May 12, 2025

Množica podpornikov je tekače pričakala na ploščadi pred službo EU za zunanje zadeve, sprejeli so jih s transparenti, zastavami in piščalkami.

Študenti so svoj prihod na cilj zabeležili z vzklikanjem splošno znane replike, ki spremlja študentske proteste, "kdor ne skače, ta je ćaci", kar je prisotne spodbudilo k skakanju, slišati je bilo tudi srbsko himno Bože pravde, ki jo je na violino zaigral eden od študentov. S petjem so se mu pridružili tekači.

Med množico, ki je pričakala študente, je bila tudi poslanka Evropskega parlamenta iz Slovenije Irena Joveva. "To, kar počnejo študenti iz Srbije, je vse pohvale vredno. Njihova vztrajnost, odločnost in pogum, ki ga kažejo, je nekaj, kar bi morali vsi občudovati in imeti za zgled," je dejala. Akcijo maratoncev je označila kot še en pomemben korak, s katerim EU pokaže srbskim študentom podporo, ki je po njenih besedah ​​zelo pomembna in nenehno narašča.

Serbian student protesters have arrived in Brussels! 🇷🇸➡️🇪🇺 While Vučić was in Moscow, these brave young people came to the EU capital demanding rule of law & accountability back home. Their message for a democratic Serbia is clear. #Serbia #Democracy #Students #Pumpaj ⛽️❤️ pic.twitter.com/p9vHwGZM1W — Irena Joveva (@IJoveva) May 12, 2025

Poudarila je še, da boj študentov in pritisk, ki ga izvajajo, kaže na to, da je mesto Srbiji v EU, vendar ne z avtokratskim ali militarističnim režimom. "Videli smo, kje je bil predsednik Srbije pred dvema dnevoma, in vidite, kje so zdaj študenti," je še dodala poslanka.

Srbski študenti so na poti v Bruselj pred dvema tednoma tekli tudi skozi Maribor, kjer jih je glasno pozdravil špalir zbranih ljudi, med katerimi so bili tudi številni Srbi iz Slovenije.

Danes so študenti v Srbiji sicer organizirali tudi protestne akcije v Beogradu, Kragujevcu in Novem Sadu. Študenti v blokadi iz vse Srbije se strinjajo, da je zdaj trenutek za skupna dejanja, in pozvali vse družbene akterje, naj se jim pridružijo v boju za razpis izrednih parlamentarnih volitev.