Srbski študenti blokirali javno televizijo: Zahtevajo nov razpis ali prenehanje oddajanja

Srbski študenti nadaljujejo blokado pred poslopjem srbske javne radiotelevizije RTS, ki so jo začeli v ponedeljek zvečer. Javni servis obtožujejo neustreznega poročanja o protestih in zahtevajo nov razpis za izbor članov sveta organa za regulacijo elektronskih medijev (REM). RTS je morala zaradi blokad danes prilagoditi program.

Študenti v Beogradu in Novem Sadu so v ponedeljek pozno zvečer blokirali poslopji srbske in vojvodinske javne radiotelevizije RTS in RTV zaradi nezadovoljstva z njunim poročanjem o študentskih protestih. Blokada poslopja RTV v Novem Sadu se je v torek zjutraj končala, pred RTS v Beogradu pa se nadaljuje.

Zahtevajo nov javni razpis za izbor članov sveta ali prenehanje oddajanja RTS

Študenti napovedujejo, da jo bodo nadaljevali do novega javnega razpisa za izbor članov sveta REM ali dokler RTS ne preneha oddajati, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

REM v Srbiji nadzoruje delo elektronskih medijev ter bi med drugim moral skrbeti za izboljšanje kakovosti njihovih storitev in svobodno izražanje. Šteje devet članov, med prijavljenimi kandidati pa jih izbira narodna skupščina.

Svojo zahtevo po novem razpisu so študenti naslovili na parlamentarni odbor za kulturo, ki je pristojen za razpis. V pismu so po poročanju portala N1 Srbija zapisali, da je postopek izbire članov sveta REM spremljalo nespoštovanje zakonov in postopkov ter netransparentnost. To je po njihovih besedah privedlo do umika kandidatur sedmih kandidatov.

RTS blokade označuje za nezakonite, danes pa so na svoji spletni strani sporočili, da zaposleni zaradi njih niso mogli priti na svoja delovna mesta, zato morajo prilagajati programsko shemo. Med drugim na televiziji danes zjutraj ni bilo jutranjega programa, dnevnoinformativno oddajo pa so predvajali brez voditelja in z vnaprej pripravljenimi prispevki.

Študenti so napovedali novo protestno akcijo

Študenti so v sredo po poročanju portala N1 Srbija medtem napovedali novo protestno akcijo – štafetni tek od Novega Sada do Bruslja, kjer bo maja zasedanje Evropskega parlamenta, na dnevnem redu pa bo tudi razprava o razmerah v Srbiji.

Študentski protesti v Srbiji so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Študenti od tedaj izvajajo različne protestne akcije, s katerimi zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih.

Protesti so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.