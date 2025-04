Srbski študenti zaradi nezadovoljstva s poročanjem blokirali poslopji javne radiotelevizije

Študenti v Beogradu in Novem Sadu so v ponedeljek zvečer blokirali sedeža srbske in vojvodinske javne radiotelevizije RTS in RTV. Gre za še enega v vrsti protestov pred javnima medijema v zadnjem času zaradi nezadovoljstva z njunim poročanjem o študentskih protestih, poročajo srbski mediji.

Blokada poslopja RTV v Novem Sadu se je v zgodnjih jutranjih urah po prihodu policije končala, pred RTS v Beogradu pa se nadaljuje, poroča portal N1 Srbija.

Študenti niso sporočili, kako dolgo bo trajal protest, pojasnili pa so, da je bil povod zanj to, da javna servisa nista poročala o študentih, ki kolesarijo proti Strasbourgu. "Niso poročali o naših kolesarjih, ki so že več dni na poti do Strasbourga. O njih niso pripravili niti enega lepega in dostojnega prispevka," je na protestu v Novem Sadu opozorila ena od protestnic po poročanju N1 Srbija.

Več deset študentov se je v začetku meseca na kolesih podalo v Strasbourg, da bi Svet Evrope in Evropski parlament opozorili na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji. Na cilj bi po ocenah novinarja srbske televizije Nova TV, ki jih spremlja na poti, lahko prispeli že drevi.

Televizija očitke zanika

RTS je blokade poslopij v sporočilu za javnost danes obsodila kot nezakonite ter jih označila za nedopusten pritisk in poskus, da se ugasne RTS. Izpostavili so, da študenti že tretjič blokirajo RTS, s čimer preprečujejo normalno delovanje javnega medijskega servisa. Zatrdili so tudi, da RTS v vseh svojih programih redno objavlja vse informacije, ki so pomembne za državljane, "vključno z novicami o študentskih blokadah in akcijah, kot je protestna vožnja študentov kolesarjev do Strasbourga".

Študentski protesti v Srbiji so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Študenti od tedaj izvajajo različne protestne akcije, s katerimi zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih. Protesti so medtem prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.