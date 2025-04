Na shodu Ne damo Srbije v Beogradu se je zbrala nepregledna množica privržencev srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki jih bo nagovoril okoli 20. ure. Na prireditev je prišel tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, medtem ko srbski študentje pozivajo k bojkotu govora. Njegovi privrženci že ves dan v mesto prihajajo z avtobusi, zaradi katerih je promet upočasnjen. Dopoldne pa je skupina študentov iz Novega Pazarja in drugih srbskih mest blokirala avtobuse, ki naj bi peljali v Beograd. Ker so se upirali, jih je policija odstranila s silo, nekateri pa naj bi pri tem utrpeli poškodbe.

Z razobešanjem 200 metrov dolge in deset metrov široke državne zastave po dveh osrednjih beograjskih ulicah se je včeraj začel tridnevni "univerzalni miting" Ne damo Srbije, na katerega je srbski predsednik Aleksandar Vučić povabil svoje privržence ob ustanovitvi Gibanja za narod in državo. Osrednja prireditev se je začela ob 19. uri, oder pa je postavljen na platoju pred srbskim parlamentom, kjer se je zbralo več deset tisoč Vučićevih privržencev.

Njegov nagovor pričakujejo okoli 20. ure, medtem ko je popoldne na shodu nastopil pevec Baja Mali Knindža, znan po četniških pesmih.

Študentje blokirali avtobuse: "Vrgli so nas s ceste."

Skupina študentov iz Novega Pazarja in drugih srbskih mest je dopoldne blokirala avtobuse, ki naj bi peljali v Beograd na Vučićev shod. "Tako občane kot študente so policisti zgrabili za noge in roke ter jih odnesli stran," je povedal študent Davud Delimeđac iz Novega Pazarja.

Poglejte posnetek, ki je zaokrožil na družbenem omrežju X:

Študenti trdijo, da je policija uporabila nasilne ukrepe. Nekaj naj bi jih bilo poškodovanih. "Zaprli so križišče, da bi preprečili odhod avtobusa. Prišla je policija, usedli smo se na tla in se pasivno upirali. Policija je uporabila silo, dobesedno so nas vrgli s ceste. Poškodovanih je bilo več študentov, en srednješolec je imel poškodbe glave in rok, posredovalo je reševalno vozilo," je povedal Delimeđac.

Policija poudarja, da je dobila ukaz, da študente odstrani.

Študentski shod v Novem Pazarju

Medtem srbski študentje v Novem Pazarju organizirajo velik protest pod sloganom: "Svoboda vlada trgu – vrtnice so rdeče, trg se pripravlja, 12. april bo dan reforme sistema." Protest bo po napovedih mladih organizatorjev trajal do 23. ure.

Baci kobre da se igramo!

Novi Pazar 12.04.2025. pic.twitter.com/ZJ7iEzQg42 — Igor Vujanović (@Infoverzum) April 12, 2025

Shod se je začel malo pred 11. uro pred državno univerzo, od koder so se študentje odpravili na Gazi Isa-begov trg. Tam so se poklonili padlim ob zrušitvi nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Med povorko so nosili zastave in transparente, poroča N1 Srbija.

Množica je med protestom izvedla 17-minutni molk. Namenjen je študentu Ernadu Bakanu, ki je umrl po tem, ko je bil povožen na prehodu za pešce v Beogradu. Študentom so se pridružili tudi motoristi iz več mest.