Nove napetosti med Zagrebom in Beogradom: Srbija izgnala več Hrvatov

V zadnjih dveh dneh so iz Srbije izgnali štiri hrvaške državljane, češ da predstavljajo varnostno tveganje, je za srbsko televizijo N1 v sredo povedal hrvaški veleposlanik Hidajet Biščević.

Srbijo v sedmih dneh mora med drugim zapustiti zdravnica, ki je poročena s Srbom in že več let živi v Beogradu. Izgnali so tudi vodjo predstavništva hrvaške gospodarske zbornice.

Biščević je za N1 v sredo še dejal, da so iz Srbije v zadnjih treh mesecih izgnali okoli 15 Hrvatov. Vsi od njih so bili izgnani za eno leto, zato se je veleposlanik vprašal, ali čez eno leto, ko se bodo lahko vrnili v Srbijo, ne bodo več nevarni za državo.

"Neformalno gre za osebe, ki so na družbenih omrežjih izrazile podporo študentom v Srbiji, čeprav Hrvaška kaže izrazito zadržanost, saj nočemo dajati povoda za kakršnekoli razlage, da se vmešavamo v notranje zadeve Srbije," je dejal veleposlanik.

Plenković: Pričakujemo odgovor EU na ta diplomatski incident

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je zaradi izgonov Hrvatov že vložilo protestno noto, je danes na seji vlade povedal Plenković. "Zahtevamo pojasnila od srbskih oblasti, Hrvaška obsoja takšno ravnanje," je izjavil. Dodal je, da so o vsem obvestili tudi Evropsko unijo in da Hrvaška pričakuje odgovor na ta diplomatski incident.

Vse se je začelo v času študentskih protestov

Izgoni hrvaških državljanov in tujih aktivistov so se začeli v času študentskih protestov po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 16 življenj. Od tedaj se v državi zaostrujejo družbene razmere, protesti pa vse bolj jezijo oblasti, ki krivdo zanje pripisujejo tudi vplivom iz tujine.

Na izgone se je v sredo odzval tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo Tonino Picula, ki prihaja iz Hrvaške.

"Zdi se mi, da se vedno bolj briše razlika v odnosu Beograda do hrvaških državljanov in do Hrvaške kot države. Hrvaško se bolj ali manj obtožuje, da skupaj z nekaterimi drugimi sponzorira tako imenovano barvno revolucijo v Srbiji, medtem ko se hrvaške državljane obtožuje, da so vohuni ali predstavljajo varnostno tveganje," je dejal za hrvaško televizijo Nova TV.

Picula je še poudaril, da je zdaj pravo vprašanje, kako bo ukrepala Evropska komisija, ki je doslej po njegovem prepričanju kazala razmeroma prizanesljiv odnos do srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Odbor za zunanje zadeve Evropskega parlamenta je v sredo izglasoval poročilo Picule o napredku Srbije na poti v EU. Kot piše v poročilu, je bil ta na ključnih področjih, kot so vladavina prava, svoboda medijev, reforma javne uprave in usklajevanje z evropsko zunanjo politiko, zelo omejen ali ga sploh ni bilo. V amandmajih k poročilu so ostro obsodili tudi nezakonita pridržanja in izgon državljanov EU iz Srbije.