Francoski predsednik Emmanuel Macron je po današnjem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Parizu poudaril pomen, ki ga Francija pripisuje demokratični in evropski poti Srbije, ter izrazil zavezanost širitvi EU na Zahodni Balkan. Vučić je medtem kot najtežjo temo v njunih pogovorih izpostavil razmere v Bosni in Hercegovini.

"Izrazil sem zaupanje v sposobnost Srbije, da se vrne na pot dialoga, in upanje, da bo prihodnja vlada odločno nadaljevala pričakovane reforme in utrdila zelo dobre gospodarske rezultate," je po srečanju z Vučićem na omrežju X zapisal Macron, ki je objavil enak zapis v francoščini in srbščini, slednjega v cirilici.

Francoski predsednik je sporočil še, da je z Vučićem govoril o pomenu zavezanosti evropskemu povezovanju držav Zahodnega Balkana, pri čemer je posebej izpostavil normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom ter razmere v Bosni in Hercegovini.

"Ponovno sem poudaril našo neomajno podporo enotnosti te države in obsodbo vseh ukrepov, katerih cilj je spodkopavanje enotnosti. Odgovornost vseh je, da si prizadevamo za spoštovanje ustavnega reda, da bi se Bosna in Hercegovina vrnila na svojo evropsko pot," je zapisal.

Francija bo sodelovala na Expu 2027

Macron je ob tem potrdil, da bo Francija sodelovala pri projektu svetovne razstave Expo 2027 v Beogradu.

Vučić o Macronu: Mislim, da me kot predsednika Srbije spoštuje, ker govorim resnico

Vučić je medtem poudaril, da sta s francoskim predsednikom v več kot dve uri trajajočem pogovoru potrdila dobre odnose med državama in govorila o številnih temah, tudi "o tem, kaj vse morata državi skupaj narediti v prihajajočem obdobju", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dodal je, da od sodelovanja s Parizom pričakuje "pozitivne rezultate", pri čemer je med drugim omenil investicije, nakupe bojnih letal in superračunalnika.

Po besedah srbskega predsednika je bilo danes v Parizu veliko govora tudi o geopolitičnih vprašanjih in razmerah na Zahodnem Balkanu, zlasti v BiH.

"To je najtežje vprašanje. Boril sem se, da bi našel kompromisno rešitev, ker ne morem sprejeti, da je edina rešitev to, da moramo jutri aretirati Milorada Dodika. To je katastrofalna rešitev. (...) Zato sem Emmanuelu Macronu predstavil nekaj svojih idej, o katerih pa ne želim javno govoriti," je dejal Vučić.

"Mislim, da me kot predsednika Srbije spoštuje, ker govorim resnico in ker ne bežim od težkih tem (...). Ni nujno, da me imajo radi, me pa vsi spoštujejo," je srbski predsednik še dejal glede pogovorov z Macronom, ob tem pa zavrnil kritike nekaterih srbskih in francoskih medijev.