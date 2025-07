Katastrofalne poplave v Teksasu, 24 mrtvih, vsaj 25 otrok pogrešanih #video

V poplavah, ki so prizadele dele osrednjega Teksasa, je umrlo najmanj 24 ljudi, na ducate pa jih je pogrešanih, vključno s 25 otroki. Pogrešanih je približno 25 deklet, ki so bila v poletnem taboru, je potrdil namestnik guvernerja Dan Patrick. Doslej so uspeli rešiti več kot 237 ljudi.

"V 45 minutah se je reka Guadalupe dvignila za osem metrov in prišlo je do uničujoče poplave - odnesla je premoženje in na žalost tudi življenja," je namestnik guvernerja Teksasa Dan Patrick povedal na novinarski konferenci.

Posebej je zaskrbljojoča situacija v kampu Mystic, kjer je bilo nsatanjenih 700 otrok, z marsikaterim od njih pa starši ne morejo vzpostaviti stika. "To ne pomeni, da so otroci izgubljeni. Možno je, da so izven dosega telefonskega omrežja," je dodal namestnik guvernerja Grega Abbotta, ki je so ga poplave ujele na počitnicah.

Glede na veliko število pogrešanih se reševalci bojijo, da bo število žrtev še bistveno večje. Foto: Reuters Tudi ameriški predsednik Donald Trump je zjutraj spregovoril o poplavah. "Grozno je," je dejal in dodal, da so bile poplave "šokantne".

Razglašene izredne razmere

Zaradi resnosti razmer so bile za območja Hill Country in Concho Valley razglašene izredne razmere. Reševalne operacije in evakuacije potekajo že od zgodnjih jutranjih ur, oblasti pa opozarjajo, da bi lahko prišlo do nadaljnjih poplav, tudi če dež ne bo močan. "Tudi ob rahlem dežju so možne nadaljnje poplave," je dejal vršilec dolžnosti guvernerja Dan Patrick.

🚨 BREAKING: MULTIPLE DEAD IN CATASTROPHIC TEXAS FLOODING: EVACUATIONS UNDERWAY



The Guadalupe River has now reached its 2nd highest flood stage ever, unleashing a deadly wave overnight and swallowing entire towns in Central Texas.



Kerr County officials are calling it… pic.twitter.com/vcP4vOMZDJ — HustleBitch (@HustleBitch_) July 4, 2025

Guverner Teksasa Greg Abbott je povedal, da država zagotavlja "vse potrebne vire za Kerrville, Ingram, Hunt in celotno območje hribovja Teksasa, ki se sooča s to uničujočo poplavo".

"Prosim, ne tvegajte"

Nenadne hudourniške poplave so presenetile prebivalce. Foto: Reuters Območje, ki ga je prizadela poplava, je severozahodno od mesta San Antonio. Posnetki s kraja dogodka prikazujejo hudourniško deževje, ki je preplavilo mostove in ceste, hitro tekoča voda pa je odnesla vse pred seboj.

BREAKING: 20 children are missing in the Texas Hill Country flash flood.



Praying for the best.



This is not a time to be defunding weather research and NOAA. pic.twitter.com/VpUpnAylKk — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 4, 2025

"Prosim, ne tvegajte. Bodite previdni, poslušajte lokalna opozorila o izrednih razmerah in nikoli ne vozite po poplavljenih cestah," je dejal komisar ministrstva za kmetijstvo Teksasa Sid Miller.

Šerifova pisarna okrožja Kerr je dogodek opisala kot "katastrofo" in potrdila, da je bilo smrtnih žrtev veliko. Prebivalcem, ki živijo v bližini potokov, rečnih tokov in reke Guadalupe, so svetovali, naj se takoj evakuirajo na višje ležeče območje.