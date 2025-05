V sredo se je v švicarskih Alpah odlomil večji del ledenika in pod sabo pokopal del vasi Blatten. Plaz ledu, blata in kamenja je povzročil obsežno škodo, po poročanju tujih medijev eno osebo še vedno pogrešajo.

V švicarskih Alpah se je v sredo popoldne odlomil večji del ledenika Birch, kar je sprožilo plaz ledu, blata in kamenja. Plaz je zajel majhno vas Blatten in povzročil obsežno škodo.

Čeprav naj bi vas že pred desetimi dnevi evakuirali zaradi strahu pred razpokami v ledeniku, pa je ena oseba – po poročanju medijev gre za 65-letnega moškega – pogrešana. Številne hiše vasi s približno 300 prebivalci so popolnoma poravnane s tlemi.

Župan vasi Blatten Matthias Bellwald je izjavil, da so izgubili svojo vas, a je obljubil, da jo bodo obnovili. Lokalne oblasti so zaprosile za intervencijo podporne enote za pomoč ob nesrečah švicarske vojske. Švicarske oblasti so že obljubile finančno pomoč prebivalcem, da bi jim zagotovile možnost prihodnjega življenja v regiji.

Ta dogodek je le še eden v vrsti opominov na katastrofalne posledice podnebnih sprememb, saj se ledeniki v Alpah pospešeno talijo, kar povečuje tveganje za plazove in podobne nesreče.

Na posnetku je zabeležen trenutek, ko se je utrgal ledenik in zasul velik del vasi Blatten.