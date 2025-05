V švicarskih Alpah se je danes odlomil večji del ledenika, kar je sprožilo plaz ledu, blata in kamenja. Plaz je zajel majhno vas Blatten in povzročil obsežno škodo. Prebivalce vasi so sicer zaradi nevarnosti že prejšnji teden preventivno evakuirali. Po navedbah lokalnih oblasti eno osebo pogrešajo, poroča tiskovna agencija Reuters.

Na ledeniku Birch se je okoli 15.30 po srednjeevropskem času sprožil plaz, ki je zajel vas Blatten. V vasi, kjer sicer živi okoli 300 ljudi, je bilo uničenih več hiš, je ob sklicevanju na švicarske medije poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ledeniki na območju Alp se že vrsto let krčijo zaradi posledic podnebnih sprememb. Tudi švicarski ledeniki se pospešeno talijo. V letih 2022 in 2023 so se denimo stalili toliko kot med letoma 1960 in 1990, izgubili pa so približno deset odstotkov svoje prostornine.