Švicarska vojska je objavila javni natečaj za modernizacijo večinoma zapuščenih bunkerjev. Švica je do leta 2023 zasebnikom prodajala tovrstne objekte, to prakso pa je zaradi slabših varnostnih razmer v Evropi ustavila pred dvema letoma. Po nekaterih ocenah je po alpski državi razpršenih okoli 8.000 bunkerjev, piše portal Euronews.

Švica je kljub politiki nevtralnosti v preteklosti zgradila mrežo vojaških bunkerjev. Posamezni tovrstni objekti so bili zgrajeni že leta 1886, mnogi pa niso v rabi že najmanj 30 let.

Po koncu hladne vojne in nižanju vojaških proračunov so zato številne bunkerje prodali zasebnikom, ki so tam med drugim postavljali galerije, vinske kleti ali turistične nastanitve.

Leto po ruski invaziji na Ukrajino so ustavili to prakso, z zadnjim javnim natečajem, o katerem so švicarski mediji prvič poročali konec preteklega tedna, pa želijo spodbuditi napredne rešitve za prilagoditev bunkerjev na sedanjost.

Želja oboroženih sil je, da ohranijo obstoječo infrastrukturo in jo nadgradijo za sodobno obrambo. Poziv je izrecno namenjen zagonskim podjetjem in univerzam ter ni omejen na vojaške rešitve, navaja portal švicarske javne radiotelevizije SRG SSR.