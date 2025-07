Kitajska bo blizu Pekinga do konca meseca izvedla prve skupne vojaške vaje s Srbijo, so v začetku tedna napovedale kitajske oblasti. Beograd skupnih vojaških vaj s Kitajsko ni komentiral, kar analitiki pripisujejo temu, da to ne bi bilo pogodu zahodnim zaveznicam Srbije, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije.

Kitajska bo v drugi polovici julija gostila skupne vojaške vaje Varuhi miru 2025 v provinci Hebei blizu Pekinga z udeležbo posebnih enot kitajske in srbske vojske, je v ponedeljek po pisanju kitajskega časnika South China Morning Post napovedal tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za obrambo Jiang Bin.

"To bo prvo skupno usposabljanje kitajske in srbske vojske," je izjavil Jiang in dodal, da bo prispevalo h krepitvi bojne pripravljenosti sodelujočih enot in poglobilo sodelovanje med vojskama.

Ali bo v prihodnosti gostiteljica Srbija, za zdaj ni znano

Skupne vojaške vaje države ponavadi izvajajo izmenično, vendar nobena stran ni navedla, ali jih bo v prihodnosti gostila Srbija, še piše časnik s sedežem v Hongkongu.

Izpostavil je še, da bo to prvič, da bo imela Kitajska skupne vojaške vaje z vojsko katere od evropskih držav, potem ko so julija lani imeli skupne vojaške vaje z Belorusijo blizu meje s Poljsko in Ukrajino.

Najdragocenejši prijatelj Srbije

Srbija ohranja tesne vezi tako z Rusijo kot Kitajsko, srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je Kitajsko v preteklosti označil za najdragocenejšega prijatelja Srbije.

Če bodo skupne vojaške vaje dejansko potekale, bi Srbija postala prva kandidatka za članstvo v EU s tovrstnim vojaškim sodelovanjem s Pekingom. Pomenile bi tudi poglobitev vojaškega sodelovanja med državama, potem ko je Srbija kot prva država v Evropi kupila kitajski protiletalski obrambni sistem FK-3, izpostavlja mreža Radio Slobodna Evropa (RSE).

Obveznost Srbije kot kandidatke za članstvo v EU je usklajevanje z njeno zunanjo in varnostno politiko, k čemur je Bruselj že večkrat pozval Beograd. V podobnem tonu je po pisanju RSE ocenil tudi vojaške vaje s Kitajsko.

"Srbija bi se morala vzdržati dejanj in izjav, ki so v nasprotju s stališči EU na področju zunanje politike," so opozorili v Bruslju. Tiskovni predstavnik EU je za RSE pri tem še navedel, da želi EU imeti v Srbiji zanesljivo partnerico za skupna načela, vrednote in varnost.

Srbske oblasti skupnih vojaških vaj niso potrdile

Srbske oblasti sicer poročanja o skupnih vojaških vajah s Kitajsko medijem niso potrdile. Srbski vojaški analitik Aleksandar Radić pa je za beograjsko televizijo N1 v sredo ocenil, da je javnost za vaje izvedela od Pekinga zato, ker da je Srbiji neugodno zaradi Zahoda. Izpostavil je, da je Srbija edina evropska država, ki ima vojaško-tehnično sodelovanje s Kitajsko. Zanimiv se mu zdi tudi čas vaj, saj ima kitajska vojska veliko izkušenj z obvladovanjem notranjih nemirov.

Srbija kljub približevanju EU na področju zunanje in varnostne politike ves čas niha med Zahodom ter Kitajsko in Rusijo. Beograd tako podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine in je v Združenih narodih obsodil rusko invazijo, vendar ohranja tesne vezi z Moskvo in se noče pridružiti sankcijam EU proti Rusiji.

