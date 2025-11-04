Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Torek,
4. 11. 2025,
6.17

28 minut

Toyota

Toyota hilux

Uradno iz Toyote: po desetih letih prihaja nova generacija hiluxa #foto

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Foto Toyota

Foto: Toyota

Toyota je s prvo napovedno fotografijo napovedala novo generacijo poltovornjaka hilux.

Pri Toyoti so začeli svoj poltovornjak izdelovati že leta 1968, zdaj pa to vsestransko vozilo čaka že deveta generacija. Novega hiluxa bodo Japonci razkrili 10. novembra. Trenutnega so izdelali že pred desetimi leti, nato pa je dobil več prenov. 

Glede na prvo fotografijo pričakujemo nekoliko drugačno zunanjost, osvežili bodo tudi notranjost vozniškega prostora. Po predvidevanjih bo hilux še naprej ostal zvest svoji platformi, ki je druga kot pri ostalih resnejših terenskih vozilih (land cruiser). Za pogon naj bi še naprej skrbel 2,8-litrski dizelski motor (150 kW in 500 Nm navora) na blago hibridni zasnovi, moč pa se bo prek samodejnega menjalnika prenašala na zadnji dve ali vsa štiri kolesa. Ali bi lahko hilux dobil tudi pravi samopolnilni hibridni pogon, za zdaj še ni znano.

Toyota hilux | Foto: Toyota Foto: Toyota

toyota hilux
