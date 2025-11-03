V Beogradu pridržali 37 oseb, med njimi nekdanjega košarkarja

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je ponoči pridržalo 37 ljudi, ki so se zbrali pred srbskim parlamentom v Beogradu. Tja so prišli podpret Dijano Hrka, mater Stefana Hrke, ene od 16 žrtev lanskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Med pridržanimi je tudi nekdanji košarkar in aktivist Vladimir Štimac. Kot je mogoče videti na videoposnetkih na družbenih omrežjih, so Štimca aretirali pred stavbo RTS.

Dijana Hrka, mama Stefana Hrke, ene od 16 smrtnih žrtev lanskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, je v nedeljo blizu poslopja srbskega parlamenta v Beogradu začela gladovno stavko. Zahteva odgovornost oblasti za nesrečo, da izpustijo študente, ki so jih priprli na protivladnih protestih, ter razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

Pred parlamentom so se pozno popoldne zbrali številni državljani, ki so prišli podpret Hrko. Hkrati so se v neposredni bližini v šotorskem naselju Ćacilend zbrali tudi podporniki srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Med obema skupinama je policija postavila koridor.

Razmere so se proti večeru zaostrile. Najprej je bilo okoli 21.30 iz ograjenega dela Pionirskega parka slišati pirotehnična sredstva, nato pa je policija nad državljani sprožila še topovske strele. Po poročanju N1 Srbija je policija v polni bojni opremi s ceste odrivala ljudi, ki so prišli podpret Hrko.

V enem od incidentov je več podpornikov oblasti napadlo moškega, člana kampanje Tek za študente. Napadalci so mu odvzeli zastavo z napisom "Tečem za študente".

Policija pridržala Vladimirja Štimca, ker naj bi spodbujal nasilje

Nedolgo po incidentu se je na družbenem omrežju s sporočilom Vučiću oglasil nekdanji košarkar in aktivist Vladimir Štimac z zapisom "Se ti cedijo sline, ker se takole opravičuješ. Foliranti!" Njegove besede letijo na Vučićevo opravičilo, ki ga je izrekel v petek. Opravičil se je za svoje izjave, ko je študente označil za teroriste, tuje plačance in nasprotnike države. Ti njegovega opravičila niso sprejeli, saj da zanje nima nikakršne teže.

Je li bre slino slinava jel se ovako izvinjavaš! Folirantu! @avucic https://t.co/tH4iYPx3H5 — Vladimir Štimac (@stimac15) November 2, 2025

Štimac je tako kot številni drugi pred srbski parlament prišel podpret Hrko. Je eden izmed 37 protestnikov, ki jih je policija danes ponoči pridržala. Kot so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve, so pridržane osebe povzročale incidente pred parlamentom in motile javni red in mir. Dodali so, da iščejo še druge storilce kaznivih dejanj.

Po poročanju Vučiću naklonjenih medijev, so Štimca pridržali po nalogu višjega javnega tožilstva v Beogradu, ker je ves dan pred parlamentom spodbujal nasilje.