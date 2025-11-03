Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
7.39

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

Natisni članek
protest Srbija

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 7.39

1 ura, 8 minut

V Beogradu pridržali 37 oseb, med njimi nekdanjega košarkarja

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38
Vladimir Štimac | Foto Blokada.info/Instagram

Foto: Blokada.info/Instagram

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je ponoči pridržalo 37 ljudi, ki so se zbrali pred srbskim parlamentom v Beogradu. Tja so prišli podpret Dijano Hrka, mater Stefana Hrke, ene od 16 žrtev lanskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Med pridržanimi je tudi nekdanji košarkar in aktivist Vladimir Štimac. Kot je mogoče videti na videoposnetkih na družbenih omrežjih, so Štimca aretirali pred stavbo RTS.

Dijana Hrka, mama Stefana Hrke, ene od 16 smrtnih žrtev lanskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, je v nedeljo blizu poslopja srbskega parlamenta v Beogradu začela gladovno stavko. Zahteva odgovornost oblasti za nesrečo, da izpustijo študente, ki so jih priprli na protivladnih protestih, ter razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

Pred parlamentom so se pozno popoldne zbrali številni državljani, ki so prišli podpret Hrko. Hkrati so se v neposredni bližini v šotorskem naselju Ćacilend zbrali tudi podporniki srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Med obema skupinama je policija postavila koridor. 

Razmere so se proti večeru zaostrile. Najprej je bilo okoli 21.30 iz ograjenega dela Pionirskega parka slišati pirotehnična sredstva, nato pa je policija nad državljani sprožila še topovske strele. Po poročanju N1 Srbija je policija v polni bojni opremi s ceste odrivala ljudi, ki so prišli podpret Hrko.

V enem od incidentov je več podpornikov oblasti napadlo moškega, člana kampanje Tek za študente. Napadalci so mu odvzeli zastavo z napisom "Tečem za študente". 

Policija pridržala Vladimirja Štimca, ker naj bi spodbujal nasilje

Nedolgo po incidentu se je na družbenem omrežju s sporočilom Vučiću oglasil nekdanji košarkar in aktivist Vladimir Štimac z zapisom "Se ti cedijo sline, ker se takole opravičuješ. Foliranti!" Njegove besede letijo na Vučićevo opravičilo, ki ga je izrekel v petek. Opravičil se je za svoje izjave, ko je študente označil za teroriste, tuje plačance in nasprotnike države. Ti njegovega opravičila niso sprejeli, saj da zanje nima nikakršne teže. 

Štimac je tako kot številni drugi pred srbski parlament prišel podpret Hrko. Je eden izmed 37 protestnikov, ki jih je policija danes ponoči pridržala. Kot so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve, so pridržane osebe povzročale incidente pred parlamentom in motile javni red in mir. Dodali so, da iščejo še druge storilce kaznivih dejanj.

Po poročanju Vučiću naklonjenih medijev, so Štimca pridržali po nalogu višjega javnega tožilstva v Beogradu, ker je ves dan pred parlamentom spodbujal nasilje.

protesti, Srbija, Beograd
Novice Napeto v Beogradu: pirotehnična sredstva in topovski izstrelki nad državljane #video
Novi Sad Nadstrešek shod
Novice Izreden prizor iz Srbije: Na ulice okoli sto tisoč ljudi #video

protest Srbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.