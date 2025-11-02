Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
2. 11. 2025,
17.23

Osveženo pred

13 minut

Nedelja, 2. 11. 2025, 17.23

13 minut

Mama ene od 16 žrtev nesreče v Novem Sadu začela gladovno stavko

Avtor:
Na. R.

Dijana Hrka, Novi Sad, žalovanje, mama, gladovna stavka | Ostala bo do nadaljnjega je povedala Hrka. | Foto Reuters

Ostala bo do nadaljnjega je povedala Hrka.

Foto: Reuters

Mama ene od 16 smrtnih žrtev lanskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu Dijana Hrka je danes v Beogradu blizu poslopja parlamenta začela gladovno stavko. Zahteva odgovornost oblasti za nesrečo, da izpustijo študente, ki so jih priprli na protivladnih protestih ter razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

Hrka, ki je gladovno stavko napovedala na sobotnem spominskem shodu v Novem Sadu ob prvi obletnici nesreče, na katerem se je zbralo več deset tisoč ljudi, je danes na Instagramu obtožila režim predsednika Aleksandra Vučića, da skriva resnico o umoru njenega sina Stefana in še 15 žrtev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, piše STA.

Ob zahtevi Vučiću, da razpiše volitve in izpusti zaprte študente, je še pozvala vse, ki verjamejo v resnico in pravico, naj jo podprejo. 

Po poročanju portala N1 Srbija se je na kraju, kjer je ob 11.52 začela gladovno stavko, v njeno podporo zbrala množica ljudi. | Foto: Reuters Po poročanju portala N1 Srbija se je na kraju, kjer je ob 11.52 začela gladovno stavko, v njeno podporo zbrala množica ljudi. Foto: Reuters

Proti njim je posredovala je policija v polni opremi za posredovanje in jih pregnala s ceste, prijeli pa so avtobusnega prevoznika, ki je v podporo stavkajoči iz Niša z avtobusom pripeljal študente. Zasegli so mu tudi avtobus. Iz Novega Sada je medtem proti Beogradu peš odšla skupina študentov, da bi jo podprli.

Oblečena v belo majico z napisom Mama proti mašineriji je Hrka hotela gladovno stavkati pred parlamentom, a ji policija ni dovolila, da bi se približala poslopju parlamenta, pred katerim je postavljeno šotorsko naselje Vučićih pristašev, t.i. Ćacilend. Gladovno stavko je nato začela blizu parlamenta, kjer bo, kot je dejala za N1, "ostala do nadaljnjega".

Dijana Hrka se je sicer od tragične smrti svojega sina pogosto udeleževala protestov pod vodstvom študentov, na katerih zahtevajo odgovornost za nesrečo. Demonstracije so doslej prerasle v vsesplošno gibanje. | Foto: Reuters Dijana Hrka se je sicer od tragične smrti svojega sina pogosto udeleževala protestov pod vodstvom študentov, na katerih zahtevajo odgovornost za nesrečo. Demonstracije so doslej prerasle v vsesplošno gibanje. Foto: Reuters

Opravičila niso sprejeli

Vučić, ki je študente označeval za teroriste, tuje plačance in nasprotnike države, se jim je pred prvo obletnico v petek opravičil. "Tako kot so nekateri pokazali jezo, sem v nekaterih trenutkih tudi sam izrekel nekaj stvari, ki jih obžalujem, o študentih, protestnikih in drugih ljudeh, s katerimi se nisem strinjal. Za to se opravičujem," je dejal in pozval k dialogu.

Študenti njegovega opravičila niso sprejeli. V izjavah za N1 so izpostavili, da zanje nima nikakršne teže, saj ga je izrekel prepozno ter da je bedno in strahopetno. Vučić je danes v odzivu na negativen odziv "blokaderjev", kot imenuje študente v blokadi, dejal, da je bil iskren v želji, da spremeni atmosfero v družbi.

Novi Sad Nadstrešek shod
