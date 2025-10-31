Ganjenost nad nepregledno množico: veliki shod v Novem Sadu #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
31. 10. 2025,
21.47

Osveženo pred

15 minut

1. novembra bo v Novem Sadu največji shod v zgodovini Srbije, kamor že več dni potuje na desettisoče študentov iz vse Srbije, kjer bodo obeležili obletnico tragične smrti 16 ljudi v zrušenem nadstrešku na železniški postaji v Novem Sadu. Zaradi domnevnih bombnih groženj so v državi ustavili vse vlake. V Novem Sadu so specialne enote aretirale opozicijskega politika Mišo Bačulova.

Zvečer se je na Bulevarju osvoboditve v Novem Sadu zbrala množica državljanov, da bi pozdravili kolone študentov in državljanov, ki so prišli na spominski shod ob obletnici tragične nesreče na železniški postaji.

Novi Sad, shod | Foto: Reuters Foto: Reuters

Prvi so v Novi Sad vstopili kolesarji iz Bačke Palanke, sledili so jim študenti iz Novega Pazarja, ki so v 16 dneh peš prehodili približno 400 kilometrov. Njihov prihod je med zbranimi povzročil veliko navdušenje.

Novi Sad, shod | Foto: Reuters Foto: Reuters

Na družbenih omrežjih se že več dni širijo številni videoposnetki desettisočih študentov, ki so peš potovali proti Novemu Sadu.

V Novem Sadu je nocoj napovedan študentski sprejem.

Na avtocesti proti Novemu Sadu je na stotine avtomobilov praktično obstalo, nastal je ogromen prometni zastoj. Na avtocesti Beograd-Novi Sad, na izvozu za Inđijo, se je oblikovala dolga kolona vozil, promet je bil otežen.

Na stotine avtomobilov stoji ali se premika zelo počasi, vključno z vozili, označenimi z zastavami in nalepkami z napisom "Novi Sad 1.11.".

Vučić: Žal mi je 

Nekaj pred 18. uro je javnost nagovoril srbski predsednik Aleksandar Vučić. 

Dejal je, da gre za tragedijo, ki je globoko pretresla državo, in prebral imena vseh umrlih. "Jutri bom šel v cerkev molit in prižgal svečo zanje. Pozivam vse ljudi, naj to storijo. Dokler bodo shodi potekali mirno, jih podpiram," je še povedal.

Dodal je, da razume jezo državljanov, ker krivci še niso bili kaznovani. "Tudi zame je to razočaranje, čeprav so takšni procesi zapleteni in dolgi. Upam, da bodo odgovori kmalu," je dejal.

Vučić je priznal, da so mnogi, vključno z njim samim, v preteklem letu naredili napake. "Včasih sem študentom, protestnikom in drugim povedal stvari, ki jih obžalujem. Za to se opravičujem," je dejal. Državljane je pozval, naj obletnico obeležijo mirno in s spoštovanjem. "Pravičnosti mora biti zadoščeno, vendar ne na ulicah. Jutrišnji dan ne sme biti dan, ki nas razdvaja, ampak dan, ki nas združuje v žalosti," je dejal Vučić in izrazil sožalje družinam ubitih.

Obeležitev obletnice novosadske tragedije se bo začela v soboto s simboličnim zborovanjem na 16 lokacijah v Novem Sadu, od koder se bodo ljudje odpravili proti železniški postaji. Tam bodo ob 11.52, ko se je zrušil nadstrešek, s 16-minutnim molkom počastili žrtve.

Shod iz Beograda proti Novemu Sadu
Novice Množica študentov na poti v Novi Sad: to so posnetki iz zraka #video

