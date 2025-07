Zadeva je resna: Tajvan se pripravlja na kitajski naskok

Država z več kot 23 milijoni prebivalcev ima od Pekinga neodvisno vlado od leta 1949, potem ko so na otok pribežali pripadniki v državljanski vojni poraženega protikomunističnega tabora.

Kitajska žuga Tajvanu

Kitajska trdi, da je Tajvan del njenega ozemlja, in je večkrat grozila, da ga bo priključila, tudi z vojaško silo. ZDA, najpomembnejši zaveznik Tajvana, so v skladu z zakonom o odnosih s Tajvanom iz leta 1979 pravno zavezane podpirati obrambne zmogljivosti otoške demokracije, piše švicarski medij Watson.

Pripadniki tajvanske vojske v vojaški vaji z imenom Han Kuang, ki se je začela 9. julija, vadijo obrambo Tajvana v primeru izkrcanja kitajskih sil na obali.

Tajvanska vojska preizkuša novo orožje

Na letošnjih vajah so Tajvanci preizkusili tudi delovanje novega orožja, kot so nove enote brezpilotnih letalnikov in prvi dobavljeni ameriški večcevni raketni sistem himars.

Vojaška vaja Han Kuang letos ni samo daljša, ampak je vanjo vključeno tudi civilno prebivalstvo. Na fotografiji: pripadnik tajvanske vojaške policije med letošnjo vajo Han Kuang. Foto: Guliverimage

Zaradi naraščajoče kitajska grožnje Tajvan prvič s prebivalstvom vadi odpornost mest in skupnosti. Usposabljanje vključuje zaščito infrastrukture, evakuacijo med zračnimi napadi, pomoč ob nesrečah, oskrbo poškodovanih in nastanitev beguncev.

Sankcije proti osmim tajvanskim podjetjem

Peking tajvanske vojaške vaje ne opazuje ravnodušno, ampak se je že odzval s sankcijami. Tako je na začetku vaje Kitajska uvedla nadzor izvoza na otok.

Tako imenovano blago z dvojno rabo, ki bi se lahko uporabljalo tako v civilne kot vojaške namene, se ne sme več izvažati osmim tajvanskim podjetjem, vključno z dobaviteljem tajvanske obrambne industrije, je sporočilo ministrstvo za trgovino v Pekingu.