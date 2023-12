Resno svarilo: "To lahko vodi v tretjo svetovno vojno"

Blokada pomoči Ukrajini v ameriškem kongresu, ki je posledica velike politične polarizacije med demokrati in republikanci, je zelo nevarno za Ukrajino. A ne samo zanjo. Polarizacija v ZDA, ki jo imata Moskva in Peking za znamenje šibkosti, bi namreč lahko spodbudila Kitajsko, da napade Tajvan, je prepričan nemški strokovnjak za varnostna vprašanja Joachim Krause.

Brez trajne ameriške pomoči se Ukrajini ne bo uspelo ubraniti ruskega napada, piše Joachim Krause v svoji kolumni v nemškem mediju Focus. Prav zato je republikanska blokada ameriške pomoči tako nevarna. Poleg tega kaotične razmere v ameriškem kongresu vplivajo tudi na razpoloženje v Ukrajini in dušijo pripravljenost ukrajinskih vojakov za boj.

Lahko pride do tretje svetovne vojne?

A Krauseja ne skrbi samo Ukrajina, še bolj ga skrbi, da bo polarizacija v ameriškem kongresu ustvarila nerešljiv politični zastoj, ki bo resno škodoval sposobnosti ZDA za strateško ukrepanje. Posledica tega bi lahko bila nevarnost velike vojne – torej svetovne vojne.

Kar se trenutno dogaja na Kapitolu v Washingtonu, z velikim zanimanjem spremljajo v Moskvi, Pekingu, Teheranu in drugih podobno mislečih prestolnicah. V teh državah si dogajanje v ZDA razlagajo kot znak šibkosti. To bi lahko spodbudila Peking in Moskvo, da sprožita zelo tvegane vojaške posege.

Primerjava med polarizacijo v ZDA in Izraelu

Krause pri tem spomni na dogajanje v Izraelu pred 7. oktobrom, ko je bila država zaradi sporne pravosodne reforme premierja Benjamina Netanjahuja politično polarizirana in paralizirano. To je izkoristil Hamas in napadel jug judovske države.

Če bi se ZDA zapletle v vojno s Kitajsko na Daljnem vzhodu, bi Putin morda želel izkoristiti položaj in napasti evropske države, opozarja Krause. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Podobno bi lahko v prvi vrsti Peking izkoristil trenutni položaj v ZDA. Kot poudarja Krause, se Kitajska že leta načrtno pripravlja na osvojitev Tajvana in uničenje vseh ameriških vojaških objektov v vzhodni Aziji.

Je Kitajska tik pred napadom na Tajvan?

V zadnjih mesecih je Kitajske na mednarodnem trgu v velikem obsegu kupovala zlato. Številni opazovalci to razumejo kot zadnji del priprav na napadalno vojno proti Tajvanu. Cilj je biti pripravljen na sankcije ZDA in drugih zahodnih držav, ki bi bile uvedene takoj, ko bi se začel napad na Tajvan.

Napad na Tajvan bi se začel z zračno in pomorsko blokado Tajvana. Sledili bi letalski napadi, nato pa pomorska in zračna invazija na otok. Tajvan se bo upiral in ZDA se bodo soočile z izbiro: ali bodo opazovale propad Tajvana ali pa posredovale. V primeru zadnje izbire bo seveda prišlo do velike vojne proti Kitajske.

Bi Putin napadel cilje v Evropi?

V tem primeru bodo Američani morali umakniti svojo vojsko iz Evropo, ker jo bodo potrebovali na Daljnem vzhodu. Zmanjšala bi se tudi ameriška podpora Ukrajini. Morda bi ruski predsednik Vladimir Putin skušal to izkoristiti in z ruskimi vojaškimi napadi na evropske cilje preprečiti oskrbo Ukrajine z orožjem. Za napade bi Rusija lahko uporabile rakete srednjega dosega, ki jih ima na svojih ladjah in podmornicah v Severnem morju in Atlantiku.

S tem bi Rusija sprožila peti člen pogodbe o Natu, to je vojaški odziv vsega Nata, kar pa bi bilo Putini vseeno, saj bi šel v tem primeru na vse, torej na poraz ZDA in Evrope. To bi bil scenarij tretje svetovne vojne, na katero kljub spreminjajočim se časom še vedno nismo pripravljeni, svari Krause.