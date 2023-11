Bo vojno v Ukrajini odločila umetna inteligenca?

Markus Reisner je polkovnik avstrijske vojske in vojaški analitik. Znan je postal kmalu po začetku ukrajinske protiofenzive letos poleti, ko je razglasil, da je prva faza te spodletela. Zato so bili številni kritični do njega, a se je pozneje izkazalo, da je imel prav. Zdaj napoveduje, kaj se lahko zgodi prihodnje leto.

V nedavnem intervjuju za Deutsche Welle je Markus Reisner povedal, da Ukrajina ni imela na razpolago vseh zmogljivosti, ki bi jih potrebovala za uspešno protiofenzivo. Številni so menili, da bi lahko Ukrajinci uspeli s protiofenzivo zaradi večje bojne morale, a Reisner pravi, da je takšen pogled v nasprotju z vojaško logiko.

Zgolj z moralo proti ruskemu medvedu?

"Zgolj z moralo ni mogoče premagati ruskega medveda. Tako ne gre," trdi Avstrijec. Po njegovem mnenju sta na izbiro dve možnosti: "Ena možnost je iti na vse. V tem primeru bi moralo od štiri do pet natovorjenih vojaških vlakov potovati v Ukrajino vsak teden. Druga možnost je samokritično priznati, da ni mogoče. Potem moramo to povedati Ukrajincem. V tem primeru bo morda treba začeti pogajanja, vendar s priznanjem, da Ukrajina ne bo več obstajala kot država, ker jo bo Rusija uničila."

Avstrijski polkovnik je prepričan, da je bila ukrajinska vojska v spopadu z rusko vojsko vedno uspešna takrat, ko je bila gibljiva. A Rusom je uspelo, da so Ukrajince vedno prisilili v pozicijsko vojskovanje.

Ukrajinska protiofenziva ni dosegla zastavljenih ciljev

To je bilo v prid ruski strani, saj lahko pri tem načinu vojskovanja izkoristi svoje velike zmogljivosti, kot je uporaba masivnega topništva, pa tudi vojskovanje v elektromagnetnem polju, tj. motenje komunikacij med ukrajinskimi upravljavci dronov in njihovimi droni.

Markus Reisner o vojni v Ukrajini:

Iz te zagate so se Ukrajinci želeli izviti s protiofenzivo, ki se je začela 4. junija, vendar ni dosegla zastavljenih ciljev. S tem so Rusi Ukrajince prisilili nazaj v jarke. Zato je zdaj trenutek, ko moramo končati poletno protiofenzivo in pripraviti Ukrajino, da bo lahko spomladi spet izvedla protiofenzivo, poudarja Reisner.

Ukrajinska inovativnost in rusko posnemanje

Zdaj sta obe strani v nekakšni pat poziciji, ki jo še krepi tehnološki razvoj. Ukrajina je bila v zadnjih mesecih zelo inovativna pri uvajanju novih oborožitvenih sistemov, na primer z uporabo rojev dronov, ki delujejo skoraj sočasno.

Ruska stran je pogosto posnemala in jih inovativno razvijala naprej. S tem se je vzpostavilo bojišče, v kateri lahko vsaka stran nadzoruje gibanje nasprotne strani.

Kdo bo prevladal v elektromagnetnem polju?

Pred poskusom preboja obrambne črte ni več mogoče nakopičiti tankovske enote v zelo ozek prostor na bojišču, ker to nasprotnik takoj opazi in napade s topništvom in droni.

Vojno v Ukrajini bo po Reisnerjevem mnenju morda odločilo to, katera stran bo dobila prevlado na elektromagnetnem polju. Zdaj je na tem področju pat položaj, ker lahko obe strani s pomočjo dronov spremljata gibanja sovražnih enot. Foto: Guliverimage

Kako lahko preprečimo, da bi Rusi opazili kopičenje ukrajinskih sil? Reisner spomni, da je to omenjal načelnik ukrajinskega generalštaba Valerij Zalužni v intervjuju za Economist. Gre za obvladovanje elektromagnetnega polja, kjer se prenašajo radijski signali in upravljajo brezpilotna letala.

Uporaba umetne inteligence?

"Če vam to uspe obvladati, boste lahko nasprotnika tudi znova oslepili. Zanimivo je, da Zalužni opisuje svoje srečanje z Ericom Schmidtom, nekdanjim izvršnim direktorjem Googla. Tu nastopi umetna inteligenca. Številni senzorji ustvarjajo podatke in umetna inteligenca jih oceni ter hitro poda predlog – na primer, kje je tarča in katero orožje je mogoče uporabiti za njeno uničenje. Čas je dejavnik v vojskovanju. Če Ukrajini uspe inovativno spet prevzeti prevlado nad elektromagnetnim poljem in uporabiti časovni dejavnik, potem lahko spet dobi zagon," pravi Reisner.

Na vprašanje, kakšna je njegova napoved za leto 2024, je avstrijski polkovnik odgovoril, da se bližamo odločilni točki, ko bo jasno, na katero stran se preveša vojno. Zaradi številnih drugih kriz po svetu bo Ukrajini težko ohranjati pozornost sveta.

Zgodovina v nastajanju

"Če Ukrajina ne bo uspela ostati v središču pozornosti sveta in predvsem dati evropski strani jasno vedeti, da se bo vojna za Evropo morda odločila v Ukrajini, potem bo za Ukrajino težko. Če bo Ukrajini uspelo narediti nasprotno, potem se lahko konflikt razvije v njeno smer. Ne vemo, ali je to mogoče. Smo priča zgodovini v nastajanju," še pravi Reisner.