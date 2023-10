Glede vojne v Ukrajini in njenega poteka se med vojaškimi analitiki krešejo različna mnenja. Nekateri svarijo, da Zahod podcenjuje Rusijo in da zmaga Ukrajine ni zagotovljena, spet drugi so prepričani, da je Ukrajina na zanesljivi poti k zmagi.

Vojna v Ukrajini traja že skoraj 600 dni in nič ne kaže, da bi se končala v bližnji prihodnosti. V začetku junija je ukrajinska vojska sprožila protiofenzivo, od katere so številni na Zahodu pričakovali zelo hiter in silovit uspeh. Ukrajincem je za zdaj na nekaterih točkah uspelo prebiti rusko obrambno črto, ni pa še silovitega prodora.

Vojaški analitik, ki je razburil s svojo izjavo

Mnenja vojaških analitikov o ukrajinskih dosežkih v štirih mesecih protiofenzive se zelo razlikujejo. Med bolj črnogledimi oziroma kritičnimi je avstrijski vojaški strokovnjak in polkovnik Markus Reisner. Ta je v začetku julija letos dvignil precej prahu, ko je prvo fazo ukrajinske protiofenzive razglasil za spodletelo.

Reisner, ki je tudi poveljnik garde avstrijske vojske, je takrat ugotavljal, da so Ukrajinci najprej poskušali "napredovati množično, kot iz učbenika ameriške vojske", a so kmalu ugotovili, da so Rusi preveč dobro pripravljeni (med drugim so postavili ogromno minskih polj, ki preprečujejo preboje oklepnim enotam), zato so spremenili taktiko. Rusko obrambno črto, imenovano tudi Surovikinova linija, so začeli Ukrajinci napadati z majhnimi jurišnimi enotami.

Črnoglede napovedi

Avstrijski polkovnik je še vedno črnogled oziroma previden glede ukrajinskih možnosti za zmago. Pred dnevi je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da so delni uspehi Ukrajine v protiofenzivi proti ruski vojski precenjeni.

Markus Reisner:

"Posamezne ruske obrambne črte premagujejo z velikimi izgubami, vendar do zdaj še nikoli ni bilo pravega velikega preboja," je dejal in dodal, da bi morali zvoniti vsi alarmi, ker Ukrajincem po 117 dneh protiofenzive ni uspel še noben operativni preboj.

Ima Ukrajina premalo orožja?

Razloge za neuspeh Reisner išče tudi v premajhni dobavi orožja Ukrajini, zlasti protiletalskega orožja za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi na ukrajinske cilje v zaledju.

"Samo s povečano protiletalsko obrambo bi lahko Ukrajinci zmanjšali ruske udarce na strateško pomembno infrastrukturo." Če bi oskrba z električno energijo znova utrpela resno škodo, bi se zlomila tudi hrbtenica proizvodnje orožja, svari avstrijski polkovnik.

Svarila pred rusko zmago

Prepričan je, da bi moralo v Ukrajino vsak teden priti od štiri do pet polno naloženih tovornih vlakov z vojnim materialom. Medtem ko se ZDA zelo zavedajo težkega položaja, EU dogajanje dojema neustrezno, pravi Reisner.

Vojna v Ukrajini traja že skoraj 600 dni in za zdaj nič ne kaže, da se bo končala v bližnji prihodnosti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot trdi, lahko Evropa kmalu pride v položaj, ko ne bo imela več zadeve v svojih rokah in se bo vojna prevesila na rusko stran. Polkovnik tudi očita ukrajinskim zaveznicam, da so le delno izpolnile svoje obljube glede dobav orožja. Tudi učinkovitost tankov leopard 2 je manjša od pričakovane. Od približno 90 dobavljenih tovrstnih tankov je do zdaj vsaj tretjina že uničenih ali poškodovanih.

Velikanske izgube na obeh straneh?

Reisner tudi pravi, da so izgube v vojni v Ukrajini na obeh straneh šokantno visoke. Podatki, ki jih je pred kratkim navedel ameriški New York Times in po katerih je do zdaj umrlo 160 tisoč Rusov in 80 tisoč Ukrajincev, se mu zdijo verodostojni. Po teh podatkih je ranjenih 140 tisoč Rusov in 120 tisoč Ukrajincev. Rusi naj bi po podatkih nizozemske spletne strani Oryx do zdaj izgubili 12.300 vojaških vozil, Ukrajinci pa 4.500.

Popolno nasprotje Reisnerja je nemški vojaški ekonomist Marcus Keupp. Keupp, ta predava na švicarski vojaški akademiji v Zürichu, je postal znan februarja letos, ko je v intervjuju za švicarski poslovni medij Bilanz napovedal, da bo Ukrajina oktobra letos premagala Rusijo.

Izračun optimistične napovedi o koncu vojne

To napoved je utemeljil na izračunu, kdaj bo Rusija porabila svoje rezerve orožja. "Samo mit je, da ima Rusija neskončne zaloge. K temu je treba še prišteti, da je Rusija že izgubila številne tankovske posadke. Vožnja tanka je otročje lahka, toda za vodenje taktične vojne z njimi je potrebno nekajmesečno urjenje. Tega pred kratkim mobilizirani vojaki ne zmorejo."

Marcus Keupp:

Za zdaj ne kaže, da se bo Keuppova optimistična napoved uresničila, saj smo že oktobra. Keupp je sicer svojo napoved malce prilagodil in zdaj trdi, da je takrat napovedal, da bo vojna oktobra strateško odločena (kar pa ni čisto res, ker je izrecno govoril o koncu vojne letos oktobra, op. p.).

Je Rusija z vsakim dnem vojaško šibkejša?

V nedavnem intervjuju za Bilanz je povedal: "Seveda pa to ne pomeni, da bo spopadov (oktobra letos, op. p.) konec. Z vsakim dnem vojne so Rusi bolj izčrpani in njihov položaj se slabša. Še vedno sem optimist, da se bo vojna končala z vrnitvijo Ukrajine na meje iz leta 1991. Želim si, da bi se ruska agresivna vojna končala s katastrofo (za Rusijo, op. p.)."

Keupp tudi trdi, da obraba orožja na ruski strani ostaja visoka, zaradi česar se ruske zaloge praznijo. Rusija mora tako v spopadih uporabljati vse starejše vojaške sisteme. "In dobrih 40 odstotkov vseh izgub ruskega topništva se je zgodilo v zadnjih treh mesecih. Ruska logistika bo kmalu preobremenjena."

Bodo Rusi morali umakniti enoto s fronte?

V intervjuju za nemški Zeit je Keupp pojasnil, da je ruska logistika tako obremenjena, da bodo Rusi morali umakniti svoje vojake s fronte, ker jih ne bodo mogli več oskrbovati. Če tega ne bodo storili, bodo ruske enote na fronti ostale najprej brez povezave z zaledjem, nato pa bodo obkoljene in uničene.

Na vprašanje novinarja Zeita, kdaj bi lahko bilo konec ruskega napada na Ukrajino, pa je nemški vojaški ekonomist odgovoril: "Če Donald Trump zmaga na volitvah, bo prišel na oblast spomladi 2025 (inavguracija predsednika ZDA po volitvah leta 2024 bo sicer januarja 2025, op. p.). Do takrat bo vojne konec in Ukrajinci bodo zmagali."