Je to pet korakov, ki jih mora narediti Ukrajina, če želi premagati Rusijo?

Ukrajina je to poletje dosegla skromen napredek, ko je prebila prvo rusko obrambno črto na južni fronti v regiji Zaporožje, vendar je pot do zmage še dolga, piše upokojeni britanski general Barrons. Foto: Guliverimage

Upokojeni general Richard Barrons je v gostujočem komentarju v britanskem mediju Financial Times zapisal, da razvoj dogodkov kaže, da lahko ukrajinska vojska premaga rusko vojsko med letoma 2024 in 2025. Ukrajina je to poletje dosegla napredek, ko je prebila prvo rusko obrambno črto na južni fronti v regiji Zaporožje, vendar je pot do zmage še dolga, trdi Barrons.

Do kdaj se bo zavlekla vojna?

Po eni strani so ruske enote na fronti preobremenjene, izčrpane in nimajo skoraj nobenih rezerv, po drugi strani pa lahko Ukrajina doseže hitro zmago le v primeru, če se bodo Rusi preprosto prenehali bojevati. Upokojeni britanski general zato napoveduje, da se bo vojna zavlekla v prihodnje leto.

Težava za Ukrajino je, da lahko trenutno ukrajinska protiletalska obramba pokrije le približno tretjino ozemlja Ukrajine. Ukrajincem je tudi primanjkovalo topniškega streliva, a je bilo to pomanjkanje začasno odpravljeno z ameriškimi dobavami streliva.

Ukrajina mora okrepiti svoje zračne sile

Težave so tudi pri letalih. Po napovedih Barronsa bo Ukrajini šele tja do srede leta 2024 uspelo dovolj okrepiti svoje zračne sile. Ukrajince pesti tudi pomanjkanje opreme za razminiranje. Vse ta dejstva po Barronsovem mnenju kažejo na to, da bo vojna trajala vsaj še prihodnje leto.

V svojem komentarju Barrons poudarja pet korakov, s katerimi bi lahko Ukrajina premagala rusko vojsko.

Prvi korak

Kijev si ne bi smel prizadevati za večje vojaške podvige, preden nima dovolj sredstev za to. Cilj mora biti okrepitev Ukrajine in oslabitev Rusije, da bi se izognili pat poziciji.

Drugi korak

Čez zimo je treba ohranjati pritisk na ruske sile. To pomeni, da mora Ukrajina nadaljevati uspešne operacije tipa "ugrizni in zadrži". To so napredovanja v kratkih intervalih, s katerimi zmanjšajo število žrtev ter obenem ostajajo pod kritjem ukrajinskega topništva in protiletalske obrambe.

Tretji korak

Ukrajinci morajo vse do konca leta in v prihodnjem letu sistematično oslabiti rusko vojsko na svojem ozemlju. Zelo pomembni so napadi na ruske položaje na ukrajinskih tleh, ki so v zaledju fronte, in uničevanje ruskega topništva.

Četrti korak

Ukrajina mora vreči iz igre rusko črnomorsko ladjevje. S tem bo preprečila uničujoče ruske raketne napade, ki ga izvaja to ladjevje, in obenem odstranila ključno oviro za nemoten izvoz ukrajinskega žita.

Peti korak

Odločilni dejavnik vojaškega uspeha sta orožarska industrija Zahoda in Ukrajine. Ukrajinske zaveznice morajo okrepiti svojo orožarsko industrijo. Trajalo bo vse do srede prihodnjega leta, preden bo na volj dovolj strelivo z na novo zgrajenih proizvodnih linij. S tem bi se lahko dosegla pomembna prelomnica glede ukrajinskih napadalnih zmogljivosti. To je najpomembnejši korak, trdi Barrons.

Kot še piše upokojeni general, ima Zahod zdaj dve možnosti: da se odloči za vključitev v trdi boj ali pa da Ukrajino prepusti brezupnemu boju z Rusijo.