"Ko smo začeli prinašati strah (med ruske vojake, op. p.) v Bahmutu, smo dobili ime Duhovi iz Bahmuta," je novinarjem BBC pojasnil vodja ukrajinske posebne enote ostrostrelcev. Njegov vzdevek je Duh. Pod njegovim poveljstvom je okoli 20 mož. Njihova naloga je uničiti pomembne ruske vojaške tarče.

Duh in njegova enota se gibljeta na obrobju Bahmuta. "Na robu obstoja," pravi Duh. Stalno so v dosegu ruskega topništva, zato so njihove misije nevarne. Duhu je vseeno. Zdi se, da skoraj ne opazi eksplozije granat.

"Potrjenih je 574, 76 od tega je mojih," je Duh odgovoril na vprašanje novinarja BBC, koliko ruskih vojakov je ubila njegova enota. Vojaki niso ponosni na mrtve. "To ni nekaj, na kar bi bil ponosen. Ne ubijamo ljudi, uničujemo sovražnika," pojasnjuje eden od mož iz enote, imenovan Kuzja.

Duhovi iz Bahmuta se zavedajo nevarnosti svojih misij. "Vsaka misija je nevarna, če naredimo napako, nas lahko sovražnik zadene," pravi Kuzja in dodaja: "Seveda me je strah – samo norca ne bi bilo strah."