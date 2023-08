Domnevna blokada Črnega morja, ki jo je Rusija napovedala po odstopu od dogovora o varnem transportu ukrajinskega žita, je vsaj za zdaj neobstoječa. Bosporsko ožino je namreč prečkalo in v Črno morje proti ukrajinskim pristaniščem zaplulo že več tovornih ladij. Te so neovirano pot morda imele tudi zato, ker je njihovo pot od Dardanel do delte reke Donave ob ukrajinsko-romunski meji spremljalo več letal ameriških oboroženih sil.

⚡️The moment a drone hit one of the floors of the Moscow City skyscraper. pic.twitter.com/2BP9zhtrul — War Monitor (@WarMonitors) August 1, 2023

Več ladij "prebilo" rusko blokado Črnega morja, nad njimi krožila ameriška in Natova letala

Tri civilne tovorne ladje so v noči nedeljo plule po Črnem morju in se zasidrale v enem od ukrajinskih pristanišč, Izmailu, v delti reke Donave.

Šlo je za ladje Ams1, Sahin 2 in Yilmaz Kaptan, prihajale pa so iz Izraela, Grčije in Turčije, so razkrili podatki o sledenju ladijskim potem, ki jih je na Twitterju objavil Marcus Johnsson. Prvi dve sta v Črno morje vstopile pred Dardanel oziroma Bosporske ožine, izhodiščna točka tretje pa je bilo v Gruziji. Vse tri so Črno morje prečkale neovirano oziroma so ubrale najkrajšo pot do cilja, kar je nekoliko v nasprotju z opozorilom Rusije, da bo po odstopu od dogovora o žitu in blokadi Črnega morja vse ladje, tudi civilne, obravnavala kot sovražne.

Tanker in tovorna ladja v neposredni bližini pristanišča v Odesi. Foto: Shutterstock

Naštete tri ladje niso bile edine, ki so "prebile" rusko blokado - po poročanju medija Euromaidan Press je številka še precej višja, ladij, ki so se do zdaj požvižgale na ruske grožnje, bi lahko bilo tudi do 16. Vsaj šest naj bi jih sicer imelo turškega kapitana.

Pri ameriškem inštitutu za vojne študije so prejšnji konec tedna ugibali, da dejstvo, da so vsaj tri civilne ladje Črno morje prečkale neovirano, morda pomeni, da Rusija ali noče ali pa ne more izvajati napovedane blokade.

Eden od razlogov, zakaj so tovorne ladje v pristanišča v delti Donave, katere večji del sicer leži v Romuniji, a ima v njej pristanišča tudi Ukrajina, bi lahko bila tudi prisotnost letal zveze Nato.



Nad ladjami so, je poročal Forbes, v noči na nedeljo namreč patruljirala kar štiri vojaška letala: P-8 mornarice ZDA, ki je namenjen izvidniški in obveščevalni dejavnosti, a nosi tudi torpede, ki lahko potopijo ladjo ali podmornico, izvidniški reaktivec Challenger ameriške vojske, dron ameriških letalskih sil Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk in pa letalo zveze Nato za zgodnje obveščanje in izvidniško dejavnost Boeing E-3 Sentry.

Ruska zračna obramba je nad Moskvo zgodaj zjutraj sestrelila več dronov, eden od letalnikov pa je poškodoval pročelje stolpnice, je sporočil župan Sergej Sobjanin. Rusko obrambno ministrstvo za novi napad na prestolnico obtožuje Ukrajino, od koder medtem poročajo o napadu z droni na Harkov. V nobenem od primerov ni bilo smrtnih žrtev.



Obrambno ministrstvo je navedlo, da je nad Moskvo sestrelilo dva ukrajinska brezpilotna letalnika, tretjega pa so onesposobili, preden je ta ob padcu trčil v 21. nadstropje stolpnice.

Gre za isto stolpnico, ki je že bila poškodovana v nedeljskih napadih z droni na Moskvo, je prek Telegrama sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin.

Osrednje moskovsko letališče je bilo zaradi dogodkov začasno zaprto, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruska zračna obramba je nazadnje v noči na nedeljo preprečila podoben napad na Moskvo. Ruska prestolnica z okolico, ki leži približno 500 kilometrov od ukrajinske meje, je bila od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 redko tarča ukrajinskih napadov, vendar so ti v zadnjem času vse pogostejši.

Ruske oblasti so danes še sporočile, da jim je uspelo odbiti napad z droni na patruljne ladje v Črnem morju. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so okoli 340 kilometrov jugozahodno od Sevastopola uničili vsa tri daljinsko vodena plovila, s katerimi je nameravala Ukrajina izvesti napad.

Iz Harkova na vzhodu Ukrajine danes prav tako poročajo o napadu z droni. Ruski brezpilotni letalniki naj bi tam zadeli naseljene dele mesta in študentski dom, ki pa je bil v času napada prazen. V napadu na središče mesta je bil ranjen en človek, je sporočil poveljnik policije v regiji Harkov Volodimir Timoško.

Medtem ko je Timoško govoril o dveh napadih, pa so se po informacijah župana Harkova Igorja Terekova zgodili trije napadi. Kot je dodal, je po napadu na študentski dom tam izbruhnil požar, uničeni pa sta najmanj dve nadstropji stavbe.