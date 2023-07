Pomembnejši dogodki dneva:



18.11 Zelenski po sestrelitvi dronov nad Moskvo: V Rusijo prihaja vojna

16.30 Papež pozval Rusijo k obnovitvi sporazuma o izvozu žita

14.05 Medvedjev: Če bo ukrajinski protiofenzivi uspelo, bomo morali uporabiti jedrsko orožje

14.02 Vsaj nekaj tisoč Wagnerjevih vojakov je zdaj v vojaškem taborišču v Belorusiji

11.00 Rusija: Ukrajinska brezpilotna letala zadela Moskvo. En poškodovan, leti prekinjeni

10.52 Savdska Arabija naj bi v začetku avgusta gostila pogovore o Ukrajini

8.53 Rusija naj bi preprečila napad z droni na Moskvo

7.55 Putin: Rusija ne more privoliti v prekinitev ognja med ukrajinsko ofenzivo

18.11 Zelenski po sestrelitvi dronov nad Moskvo: V Rusijo prihaja vojna

"Vojna se postopoma vrača na rusko ozemlje, v njena simbolna središča in vojaška oporišča," je dejal in dodal, da so napadi na rusko ozemlje "neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces" vojne med državama.

"Ukrajina postaja močnejša," je dejal Zelenski, a opozoril, da se mora pripraviti na nove napade na svojo energetsko infrastrukturo.

"Zavedati se moramo, da lahko ruski teroristi tako kot lani tudi to zimo napadejo naš energetski sektor in kritične objekte," je opozoril.

Posledice obiska ukrajinskih dronov v ruski prestolnici. Foto: Guliverimage

Zelenski je govoril po tem, ko so bili davi nad Moskvo sestreljeni trije ukrajinski droni. Pri tem je bilo poškodovano pročelje dveh stolpnic v poslovni četrti v Moskvi, za kratek čas je bilo zaprto mednarodno letališče Vnukovo.

Fotografije s kraja dogodka kažejo, da je na vogalih stavb poškodovanih več oken, pod njimi pa so na tleh raztresene razbitine.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo tudi, da je ruska zračna obramba ponoči uničila 25 ukrajinskih dronov nad polotokom Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014.

16.30 Papež pozval Rusijo k obnovitvi sporazuma o izvozu žita

Papež je voditelje v Rusiji pozval k obnovitvi sporazuma o izvozu žita z Ukrajino, pri čemer je znova spomnil na trpljenje Ukrajincev zaradi ruske agresije, ki uničuje vse, tudi žito.

"Molimo za trpinčeno Ukrajino, kjer vojna uničuje vse, tudi pšenico, in to je huda žalitev za Boga, saj je pšenica njegov dar za prehrano človeštva," je dejal Frančišek v tradicionalni molitvi angelovega čaščenja pred približno 11.000 verniki na Trgu svetega Petra v Rimu.

Rusija je pred dvema tednoma odstopila od sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja, v okviru katerega je Ukrajina izvozila okoli 33 milijonov ton žita, kar je pripomoglo k stabilizaciji cen hrane po svetu.

Frančišek je v luči odstopa Moskve od sporazuma opozoril na milijone ljudi po svetu, ki trpijo zaradi lakote.

14.05 Medvedjev: Če bo ukrajinski protiofenzivi uspelo, moramo uporabiti jedrsko orožje

Namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta in nekdanji predsednik Rusije Dmitrij Medvedjev je prek aplikacije Telegram čestital za dan ruske mornarice in se v tem sporočilu ponovno dotaknil orožja za množično uničevanje in jedrske vojne.

Ruska vojska namreč po besedah ​​Medvedjeva z "odbijanjem protiofenzive kolektivnega sovražnika ščiti državljane Rusije in našo državo". Poudarja, da je to jasno vsem spodobnim ljudem.

Dmitry Medvedev writes on his Telegram channel:



"Our Armed Forces, repelling the counter-offensive of the collective enemy, are defending Russian citizens and our land. This is obvious to all decent people.



But beyond that, they are preventing a world conflict.

After all, if… pic.twitter.com/i1tPMw2bJS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 30, 2023

Medvedjev še trdi, da ruske oborožene sile preprečujejo jedrski spopad. "Če si predstavljamo, da ukrajinski protiofenzivi ob podpori Nata uspe in da zasedejo del naše države, potem bi na podlagi pravil ukaza predsednika Rusije z dne 6. februarja 2020 moral uporabiti jedrsko orožje."

Nekdanji ruski predsednik navaja, da drugega izhoda ni. Poudaril je, da morajo biti sovražniki hvaležni ruskim vojakom, ki ne dovolijo, da bi se vnel svetovni jedrski požar.

Te izjave prihajajo le nekaj ur po tem, ko so ukrajinski droni zadeli rusko prestolnico Moskvo, a Medvedjev incidenta ni niti omenil. Dodajmo še, da to ni prvič, da je nekdanji ruski predsednik zagrozil z uporabo jedrskega orožja proti Zahodu.

V objavi v začetku tega meseca je Medvedjev Ukrajini izdal tudi srhljiv ultimat. "Ali pogajanja ali jedrski napad," je takrat rekel.

14.02 Vsaj nekaj tisoč Wagnerjevih vojakov je zdaj v vojaškem taborišču v Belorusiji

Analitiki so spremljali gibanje zasebne vojaške skupine Wagner okoli njihovega novega vojaškega tabora v Tselu v osrednji Belorusiji.

Na britanskem obrambnem ministrstvu pravijo, da je v taborišču od sredine julija verjetno nastanjenih vsaj nekaj tisoč Wagnerjevih vojakov. V objekt, ki je bil pred tem večinoma prazen, je prišlo na stotine vozil. Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so v taborišču opazili približno 300 šotorov in 200 vozil.

Ločena poročila kažejo, da je večina vidnih vozil na satelitskih posnetkih tovornjakov in minibusov – z nekaj oklepnimi bojnimi vozili.

"Ostaja nejasno, kaj se je zgodilo s težko opremo, ki jo je Wagner uporabljal v Ukrajini. Obstaja realna možnost, da jo je bil prisiljen vrniti ruski vojski," so sporočili z obrambnega ministrstva. "Zmožnost Wagnerja, da zagotovi težko opremo in podporna sredstva, kot je zračni most, bo ključen dejavnik za njegovo prihodnjo bojno učinkovitost," so še dodali.

11.00 Rusija: Ukrajinska brezpilotna letala zadela Moskvo. Ena oseba poškodovana, leti prekinjeni

Ukrajinska brezpilotna letala so zgodaj zjutraj napadla Moskvo, pri čemer so bile poškodovane ena oseba in nekatere zgradbe, poleti na letališču Vnukovo pa so bili prekinjeni, je poročala tiskovna agencija TASS s sklicevanjem na uradne vire. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bil ukrajinski dron uničen v zraku nad okrožjem Odincovo, druga dva pa sta strmoglavila v Moskvi, poroča TASS.

Ena oseba je bila v eksploziji v stavbi poškodovana, je sporočil TASS, ki se sklicuje na službe za nujno pomoč. Letališče je zaprto za prihode in odhode, so sporočili iz agencije. "Ukrajinski droni so nocoj napadli. Fasadi dveh mestnih poslovnih stolpnic sta rahlo poškodovani," je na Telegramu sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin.

#Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC — NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2023

Ukrajinska vlada se ni takoj odzvala na prošnjo za komentar in ni prevzela odgovornosti za napade. Današnji napad je zadnji v nizu nedavnih napadov z brezpilotnimi letali, vključno z napadom na Kremelj in ruska mesta blizu meje z Ukrajino, za katere je Moskva krivdo pripisala Kijevu.

Rusija je v ponedeljek sporočila, da se bo močno maščevala Ukrajini, potem ko sta dve brezpilotni letali poškodovali zgradbe v Moskvi z napadom v bližini stavbe, kjer ima vojska brifinge o tem, kar Rusija imenuje "posebna vojaška operacija" v Ukrajini. Podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov je takrat napovedal, da bo prišlo do novih napadov z droni.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo tudi, da je ruska zračna obramba ponoči uničila 25 ukrajinskih dronov nad polotokom Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Po navedbah ministrstva so sestrelili 16 dronov, drugih devet pa so onemogočili z elektronskim bojevanjem in so padli v Črno morje. Poškodovanih ali gmotne škode ni bilo, so dodali po poročanju AFP.

10.52 Savdska Arabija naj bi v začetku avgusta gostila pogovore o Ukrajini

Savdska Arabija namerava prihodnji konec tedna gostiti pogovore, na katerih bodo razpravljali o poti k miru v Ukrajini, na njih pa bodo sodelovali predstavniki Kijeva, zahodnih sil in držav v razvoju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija se srečanja, ki naj bi potekalo v Džedi ob Rdečem morju, ne bo udeležila.

Na srečanju 5. in 6. avgusta v obalnem mestu Džeda naj bi se zbrali visoki predstavniki iz približno 30 držav, med njimi Ukrajine in zahodnih držav ter ključnih držav v razvoju, kot sta Indija in Brazilija, je v soboto poročal ameriški časnik Wall Street Journal, sklicujoč se na diplomatske vire.

Rusija se srečanja ne bo udeležila, podobno kot ni sodelovala na podobnem srečanju prejšnji mesec v danski prestolnici Köbenhavn, je po poročanju AFP povedalo več uradnikov na območju Zaliva, ki so bili obveščeni o načrtih.

Za zdaj še ni znano, koliko od povabljenih držav se bo pogovorov udeležilo. Med državami, ki so potrdile udeležbo, so Velika Britanija, Južna Afrika in Poljska, potrdila je tudi Evropska unija, pričakujejo pa tudi prihod ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Jacka Sullivana, je še poročal Wall Street Journal.

Po navedbah diplomatov Ukrajina in zahodni predstavniki upajo, da bi lahko pogovori pripeljali do mednarodne podpore mirovnim pogojem, ki so naklonjeni Ukrajini. V Kijevu so pripravljeni na pogajanja z Rusijo šele, ko bo Moskva umaknila svoje sile iz Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v soboto, po koncu rusko-afriškega vrha v Sankt Peterburgu, zatrdil, da Rusija ne zavrača mirovnih pogovorov z Ukrajino, vendar pa Moskva ne more privoliti v prekinitev ognja, medtem ko poteka ukrajinska ofenziva.

Načrtovani pogovori predstavljajo zadnjega v vrsti prizadevanj Savdske Arabije, da bi se uveljavila na diplomatskem odru v povezavi z vojno v Ukrajini. Maja je kraljevina gostila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na vrhu Arabske lige v Džedi, kjer je ta nekatere arabske voditelje obtožil, da si "zatiskajo oči" pred grozotami ruske invazije, še poroča AFP.

8.53 Rusija naj bi preprečila napad z droni na Moskvo

Ruska zračna obramba je ponoči preprečila napad z brezpilotnimi letali na Moskvo in sestrelila tri ukrajinske drone, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

"Ukrajinski brezpilotni letalniki so danes ponoči napadli Moskvo. Pri tem sta bili rahlo poškodovani pročelji dveh poslovnih stavb. Žrtev ali poškodovanih ni," je na Telegramu objavil moskovski župan Sergej Sobjanin.

Zaradi napada so za nekaj časa zaprli mednarodno letališče Vnukovo na jugozahodu Moskve, lete pa preusmerili, poročanje ruske tiskovne agencije TASS povzema AFP.

"Poskus terorističnega napada kijevskega režima z brezpilotnimi letali na cilje v Moskvi je bil onemogočen," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo na Telegramu in dodalo, da so sestrelili en dron, druga dva pa so "nevtralizirali z elektronskim bojevanjem".

Ruska prestolnica Moskva z okolico, ki leži približno 500 kilometrov od ukrajinske meje, je bila od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 redko tarča ukrajinskih napadov, vendar so ti v zadnjem času vse pogostejši.

V začetku maja sta bila dva brezpilotna letalnika sestreljena nad Kremljem, nedolgo zatem pa so ukrajinski droni zadeli več stolpnic v Moskvi. Rusko obrambno ministrstvo je v petek sporočilo, da je ruska zračna obramba preprečila ukrajinski napad z brezpilotnimi letalniki v moskovski regiji. V začetku tega meseca je Rusija sporočila, da je sestrelila pet ukrajinskih dronov, ki so motili delovanje moskovskega mednarodnega letališča Vnukovo.

7.55 Putin: Rusija ne more privoliti v prekinitev ognja med ukrajinsko ofenzivo

"Ukrajinska vojska je v ofenzivi, napada, izvaja obsežno strateško ofenzivo. Nobenega razloga ni, da bi od nas zahtevali prekinitev ognja. Ne moremo privoliti v premirje, ko smo napadeni," je poudaril Putin na novinarski konferenci v Sankt Peterburgu po srečanju z afriškimi voditelji.

Ob tem je zatrdil, da trenutno "na fronti ni aktivnih vojaških operacij" in da je ukrajinska protiofenziva "ustavljena na vseh frontah".

Na vprašanje o začetku mirovnih pogajanj je Putin dejal, da jih Moskva ne zavrača. "Da se ta proces lahko začne, mora obstajati dogovor obeh strani," je dejal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski možnost premirja zavrača, medtem ko je skoraj petina ukrajinskega ozemlja pod rusko okupacijo.