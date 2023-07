Ukrajinski poslanec hlinil bolezen, da bi dopustoval na Maldivih

Aristov naj bi pod pretvezo poslovne poti sprva odšel v Litvo, kjer se je pretvarjal, da je zbolel, nato pa odletel na Maldive, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S tem ni prekršil le omejitve glede bolniškega staleža, pač pa tudi omejitve glede potovanj uradnih oseb v času vojne, ki trenutno veljajo v Ukrajini.

Zelenski besen na Aristova

Novica o poslančevi poti je razburila ukrajinskega predsednika in strankarskega kolega Volodimirja Zelenskega, ki je obsodil tovrstna ravnanja. "Za nekatere so to otoki in letovišča med vojno, za druge polnjenje žepov v vojaškem nabornem uradu, za tretje podkupnine na sodiščih," je dejal. "Vsaka notranja izdaja, vsak dopust na plaži ali osebno bogatenje namesto interesov Ukrajine sproži bes," je še sporočil Zelenski. Foto: AP / Guliverimage

"Vsaka notranja izdaja, vsak dopust na plaži ali osebno bogatenje namesto interesov Ukrajine sproži bes," je še sporočil Zelenski.

Aristov je po javnem razkritju spornega dopusta v torek podal odstopno izjavo, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Poslancu, ki je bil tudi namestnik predsednika odbora za nacionalno varnost, obrambo in obveščevalne zadeve, grozi do tri leta zaporne kazni.