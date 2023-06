Ukrajina po katastrofi na jezu Kahovka: Evropa bo na svojih plažah našla ruske mine #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



7.51 ZDA precenile vrednost vojaške pomoči Ukrajini za več kot šest milijard

7.01 Ukrajina o eksploziji na jezu Kahovka: Evropa bo na svojih plažah našla ruske mine

Med pregledom ameriške vojaške pomoči, ki jo je Kijev prejel v letih 2022 in 2023, so bile ugotovljene nedoslednosti pri njenem vrednotenju, je v torek opozorila tiskovna predstavnica Pentagona Sabrina Singh. Po novih izračunih je bila vrednost poslane vojaške opreme skupno precenjena za več kot šest milijard dolarjev.

V precejšnjem številu primerov so vojaški uradniki namesto vrednosti dejanske vojaške opreme, ki jo je prejela Ukrajina, beležili ceno, potrebno za zamenjavo poslane opreme, je na novinarski konferenci dejala Singh.

Takšno beleženje pa je napihnilo vrednost vojaške pomoči Ukrajini. Nova oprema, s katero bi nadomestili poslano, namreč stane bistveno več kot oprema, ki jo je Ukrajina dejansko prejela, navaja CNN.

V letih 2022 in 2023 je bila po ocenah Sabrine Singh vrednost ameriške vojaške opreme precenjena za približno 6,2 milijarde dolarjev. "Te napake pri vrednotenju pa nikakor ne omejujejo obsega katerega koli od naših programov za zagotavljanje podpore Ukrajini," je še dodala.

Skupna vrednost ameriške vojaške pomoči, ki jo je Kijev prejel od začetka ruske invazije, je po zadnjih ocenah konec maja znašala približno 37,6 milijarde dolarjev. Dejanska vrednost pa je zdaj zaradi ugotovljenih nedoslednosti verjetno nekoliko nižja, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Uničenje jezu hidroelektrarne Kahovka je povzročilo škodo v višini 1,2 milijarde evrov, je danes dejal ukrajinski okoljski minister in opozoril, da bi lahko mine, ki so bile izkopane v poplavah, končale na obalah drugih evropskih držav.

Zrušitev jezu 6. junija, ki so ga nadzorovale ruske sile, je povzročila poplave po vsej južni Ukrajini in regiji Herson, ki jo zaseda Rusija, pri čemer je umrlo več kot 50 ljudi, ter uničenje domov in kmetijskih zemljišč.

Ukrajinski minister za okolje Ruslan Strilec je na zasedanju okoljskih ministrov Evropske unije prek videopovezave dejal, da ocenjevanje škode še poteka, vendar je zrušitev jezu že največja okoljska katastrofa od ruskega napada februarja 2022.

"Obstajajo stvari, ki jih nikoli ne moremo obnoviti, to so ekosistemi, ki so bili odplavljeni v Črno morje. To vključuje 20 tisoč živali, ki so verjetno poginile, poleg endemičnih vrst, ki jih najdemo le v južni Ukrajini," je dejal.

Strilec je med drugim navedel, da je zaradi zrušitve jezu približno milijon ljudi ostalo brez pitne vode, potem ko se je prostornina akumulacije Kahovke zmanjšala za tri četrtine.