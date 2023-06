V eksploziji v obratu za proizvodnjo streliva umrlo pet delavcev

Po poročanju turške televizije NTV je po eksploziji v tovarni izbruhnil požar. Po prvih informacijah naj bi eksplozijo sprožila kemična reakcija.

V obratu izdelujejo granate in strelivo za notranje in obrambno ministrstvo. Proizvajajo tudi kemikalije, ki se uporabljajo za izdelavo dinamita, poroča dpa.

At least five people are under the rubble after an explosion at a rocket factory in Ankara, work is underway to rescue them. There is information about the dead, a source in the rescue services said.#Turkey #Ankara #News https://t.co/RMeYGZCjbe pic.twitter.com/l1gbWwGxeF