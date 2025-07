Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek povedal, da je z zvezo Nato sklenil dogovor, s katerim bodo ZDA prek zavezništva dobavile orožje Ukrajini. Omenil je, da bo Washington zavezništvu dobavil sisteme zračne obrambe patriot in dodal, da bo za orožje v celoti plačal Nato.

"Pošiljamo orožje Natu in Nato bo to orožje stoodstotno poplačal. (...) Natu bomo poslali patriote, nato pa jih bo Nato razdelil naprej," je Trump povedal v pogovoru za ameriško televizijo NBC News. Ponovil je, da je razočaran nad Moskvo in napovedal, da bo v ponedeljek podal "pomembno izjavo" o Rusiji.

Trump je glede pomoči Ukrajini v četrtek govoril tudi z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem. Slednji je po pogovoru na omrežju X zapisal, da tesno sodeluje z zavezniki, da bi Ukrajini zagotovili pomoč, ki jo potrebuje.

Kdaj in koliko orožja bo prejela Ukrajina ni znano

Ameriški predsednik je že v ponedeljek napovedal, da bodo ZDA Ukrajini dobavile dodatno orožje. Podrobnosti o količini orožja in tem, kdaj ga bodo dobavili Ukrajini, ni podal, je pa dejal, da bo šlo predvsem za obrambno pomoč. Njegove izjave so sicer sledile nedavni odločitvi Washingtona o ustavitvi pošiljk nekaterih raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino.

Da so ZDA v stiku z evropskimi državami glede dobave sistemov zračne obrambe patriot Ukrajini, je v četrtek ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) potrdil tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio. "Odlično bi bilo, če bi se katera od držav, ki je naročila sisteme patriot in jih bo kmalu prejela, prostovoljno odločila, da bi to pošiljko (...) poslala Ukrajini," je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ob robu četrtkove konference o obnovi Ukrajine v Rimu naznanil, da bo Nemčija financirala nakup dveh sistemov patriot za Ukrajino, še enega naj bi za Kijev nabavila Norveška, poroča nemška tiskovna agencija dpa.