Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek na svojem družbenem omrežju Truth Social Kanadi zagrozil z uvedbo 35-odstotnih carin na uvoz blaga iz te severne sosede ZDA. Nove višje carine za donedavno najtesnejšo ameriško zaveznico, s katero so ZDA gospodarsko tesno povezane, naj bi veljale s 1. avgustom.

"Od 1. avgusta 2025 bomo Kanadi obračunali 35-odstotno carino za blago, izvoženo v ZDA, ločeno od vseh sektorskih carin. Če se boste iz kakršnegakoli razloga odločili, da boste zvišali svoje carine, se bo k 35-odstotni carini prištela kakršnakoli številka," je objavil Trump, ki je pismo s to vsebino poslal kanadskemu premierju Marku Carneyju.

Kanado je spet obtožil, da ni ustavila dotoka sintetičnega mamila fentanil v ZDA, kar je bil izgovor za uvedbo carin proti Kanadi in Mehiki že ob nastopu drugega predsedniškega mandata.

Trump si je zadnji trenutek premislil

Trump je 2. aprila naznanil desetodstotne carine na ves uvoz v ZDA iz vseh držav sveta, nekaterim pa zagrozil z višjimi. Nato je te višje carine v pričakovanju trgovinskih dogovorov preložil do 9. julija, pred iztekom roka pa si je premislil in ga podaljšal do 1. avgusta.

Vmes zdaj državam pošilja pisna obvestila, da jih čakajo višje carine, kar bo počel do 1. avgusta oz. dokler si morda spet ne bo premislil z novim rokom. Do zdaj je po poročanju televizije MSNBC razposlal 23 takšnih pisem.