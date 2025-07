Trump zaostruje spor z Brazilijo: carine na baker v veljavi od 1. avgusta

Trump je sodni pregon Bolsonara označil za nacionalno sramoto. Nekdanjemu vojaškemu častniku, ki je kot predsednik vodil Brazilijo od začetka leta 2019 do konca leta 2022, tožilstvo očita, da je poskušal po porazu na volitvah ostati na oblasti z državnim udarom, a mu je to spodletelo, ker ga ni podprl vojaški vrh. Bolsonaro vse obtožbe zanika.

Bolsonarov naslednik Lula da Silva je odgovoril, da Brazilija ne pristaja na tuje vpletanje. Na Trumpovo napoved 50-odstotnih carin na uvoz blaga iz te južnoameriške države pa je napovedal povračilne ukrepe. "Vsako enostransko zvišanje carin bomo obravnavali v skladu z brazilskim zakonom o ekonomski vzajemnosti," je zapisal na omrežju X.

50-odstotne carine na brazilsko blago in uvoz bakra

Trump je v pismu, ki ga je naslovil na brazilskega voditelja, zapisal, da bodo 50-odstotne carine na brazilsko blago v veljavo stopile 1. avgusta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Isti dan bodo začele veljati tudi 50-odstotne carine na uvoz bakra v ZDA – ključne surovine za zeleno energijo in druge tehnologije. Kot je sporočil Trump, gre za vprašanje nacionalne varnosti. Baker je po njegovih navedbah druga najbolj uporabljena surovina obrambne industrije.

Kitajska: Enostranske carine ne služijo nikomur

Na najnovejše Trumpove napovedi so se medtem odzvali v Pekingu in zapisali, da enostranske carine, kot so 50-odstotne na uvoz bakra, ne služijo nikomur.

"Vedno smo nasprotovali pretiranemu raztezanju koncepta nacionalne varnosti," je na redni novinarski konferenci povedala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva in ponovila, da v trgovinskih vojnah ni zmagovalcev.