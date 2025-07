Po atentatu na Trumpa odpustili šest agentov

20-letni Thomas Matthew Crooks je 13. julija lani v Butlerju streljal na Trumpa in zgrešil, vendar pa je zadel in ubil enega od udeležencev zborovanja. Crooksa so ustrelili ostrostrelci tajne službe, Trump pa jo je odnesel z rano na ušesu.

Dober teden po poskusu atentata je odstopila takratna direktorica tajne službe Kimberly Cheatle, ukrepe proti šestim agentom pa so uvedli v zadnjih tednih in mesecih, poroča ABC. Pri tem je šlo za neplačane dopuste v trajanju od desetih do 42 dni.

Namestnik direktorja tajne službe Matt Quinn je v sredo za televizijo CBS dejal, da ne bodo nikogar odpustili, ker je šlo za napake vseh in ne napake posameznikov. Dejal je, da so osredotočeni na to, da te pomanjkljivosti odpravijo.