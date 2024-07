Ameriški obveščevalci naj bi po poročanju CNN že pred tedni dobili informacijo, da verski režim v Iranu načrtuje atentat na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. "Zavračamo te trditve. S perspektive islamske republike Iran je Trump kriminalec, ki mu moramo soditi zaradi odreditve atentata generala Sulejmanija," so za ameriški medij govorice komentirali diplomati Irana pri Združenih narodih.

Že pred tedni naj bi ameriški obveščevalci dobili informacijo, da Iran načrtuje atentat na Donalda Trumpa, danes poroča CNN. Informacije naj bi bile dovolj verodostojne, da je ameriška tajna služba, ki je zadolžena za varovanje Trumpa, povečala stopnjo pripravljenosti. Tudi zato se pri CNN sprašujejo, kako je mogoče, da je 20-letni Thomas Matthew Crooks lahko ušel nadzoru varnostnikov in proti Trumpu izstrelil večje število nabojev ter ga z enim tudi oplazil.

Je Crooks povezan z Iranom?

Po neuradnih virih ameriškega medija naj bi tajna služba o grožnjah z atentatom tudi obvestila Trumpov krog. Tam pa govoric niso želeli komentirati in so novinarje usmerili na državno agencijo.

Povezav med strelcem na Trumpa Crooksom in Iranom naj ne bi bilo. FBI, ki preiskuje sobotni poskus umora Trumpa, ni želel komentirati vpletenosti Irana.

Diplomati Irana: To ni res

"Zavračamo te trditve. S perspektive islamske republike Iran je Trump kriminalec, ki mu moramo soditi zaradi odreditve atentata generala Sulejmanija," so za CNN na vprašanja o vpletenosti v poizkus atentata odgovorili iz stalnega predstavništva Irana pri Združenih narodih. Spomnimo, generala in poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Sulejmanija so leta 2020 v Iraku ubili Američani z dronom.