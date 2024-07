Poskusi atentatov na ameriške predsednike so bili v preteklosti magneti za zarote. Najbolj znan je bil umor Johna F. Kennedyja novembra 1963. Ta je bil prvi, ki se je odvijal v realnem času, zato ni presenetljivo, da je takrat nastala poplava neutemeljenih govoric. Toda zanimivo je bilo, da je ta norost zajela vse strani političnega spektra, ne le skupine političnih podpornikov.

Tudi tokrat so se v le nekaj minutah po objavi novice o poskusu atentata na nekdanjega predsednika Donalda Trumpa na družbenih omrežjih pojavile raznorazne teorije zarote. Objave so polne sovraštva in zlorab, predvsem pa so brez dokazov. Vse so ustvarjene z namenom, da bi uporabniki družbenih omrežij imeli milijone ogledov.

Kot vedno se teorije zarote začnejo z upravičenimi vprašanji in zmedo. Ljudje se osredotočijo na domnevne varnostne pomanjkljivosti, pri čemer se veliko uporabnikov sprašuje, kako se je to lahko zgodilo, kako je napadalec prišel na streho, zakaj jih niso ustavili ipd.

Atentat je ukazal Biden

Vzporedno s temi vprašanji so začele krožiti številne teorije zarote. Medtem ko imajo nekatere objave vsaj približen stik z realnostjo, so druge popolnoma nore in v nasprotju z resničnostjo. BBC je navedel le nekaj najneverjetnejših.

"Ukaz za atentat na Trumpa je izdal Joe Biden," je dejal republikanski predstavnik Mike Collins iz Georgie kmalu po tem, ko je bil Trump ustreljen. Takoj je dodal, da bi morali Bidna obtožiti "napeljevanja k umoru".

"Tajna služba dela za Bidna. Napadalcu so pustili streljati na Trumpa. Mislim, da je to očitno," se je na Collinsovo objavo odzval somišljenik.

Atentat je uprizoril sam Donald Trump

Spet drugi trdijo, da je atentat uprizoril sam Donald Trump. "Padel je šele, ko je slišal kroglo, nihče niti ni zagnal panike! Poglejte, kako je kasneje poziral pod zastavo z dvignjeno pestjo. To je storil, da bi si izboljšal rating pred volitvami," se glasi eden od komentarjev, ki je na omrežju X zbral več deset tisoč všečkov.

Takšnih in podobnih komentarjev je na družbenih omrežjih na stotine. Nekateri menijo, da streljanja sploh ni bilo, da krogla ni obstajala in da je Trump aktiviral nekakšno vrečko, napolnjeno s krvjo.

Nekateri pa so na družbenih omrežjih za atentat na Trumpa obtožili tujo silo, eni Kitajsko, drugi Izrael, tretji Iran, četrti Rusijo, peti Ukrajino.