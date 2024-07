ODZIVI IZ TUJINE: "V paniki zaradi porazov na volitvah se zatekajo k terorizmu"

Tiskovna agencija AFP navaja, da so številni predsedniki držav in vlad obsodili politično nasilje in izrazili podporo prizadetim med strelskim napadom.

"Sovražni govor levih politikov in medijev, ki desne politike označujejo za rasiste in naciste, ima posledice. Igrajo se z ognjem," je atentat komentiral nizozemski politik Geert Wilders.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 14, 2024

"Zgrožen sem. Takšno nasilje nima opravičila in mesta nikjer na svetu. Nikoli ne sme prevladati nasilje. Oddahnil sem si, ko sem izvedel, da je Donald Trump zdaj na varnem, in mu želim čimprejšnje okrevanje. Moje sožalje gre bližnjim žrtve tega napada. Vsem, ki jih ta dogodek prizadel, želim moč. Želim si, da bi Amerika iz tega izšla močnejša," je po napadu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024



Such violence has no justification and no place anywhere in the world. Never should violence prevail.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

"Znova smo priča nesprejemljivemu nasilju nad političnimi predstavniki," je sporočil visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko Josep Borell.

S tem se je strinjala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je na družbenem omrežju X danes še zapisala, da jo je napad globoko šokiral.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2024



I wish Donald Trump a speedy recovery and offer my condolences to the family of the innocent victim.



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2024

Politično nasilje je kot nesprejemljivo označil kanadski premier Justin Trudeau.

Poskus atentata je obsodil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki Trumpu želi hitro okrevanje, je sporočil tiskovni predstavnik Guterresa Stephan Dujarric.

Britanski premier Keir Starmer je izrazil zaprepadenost nad šokantnimi prizori in sporočil, da politično nasilje nima prostora v naših družbah v nobeni obliki.

Madžarski predsednik Viktor Orban in velik zaveznik Trumpa je omenil temne čase in dejal, da misli na Trumpa in moli zanj.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem izrazila upanje, da bo v volilni kampanji v prihodnjih mesecih dialog premagal sovraštvo ter zaželela Trumpu hitro okrevanje.

Argentinski predsednik Javier Milei je za atentat obtožil mednarodno levico. "V paniki zaradi porazov na volitvah se zatekajo k terorizmu, da vsilijo svojo nazadnjaško in avtoritarno agendo," je dejal.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je dejal, da morajo strelski napad ostro obsoditi vsi branilci demokracije in političnega dialoga.

AFP navaja med drugim tudi indijskega premierja Narendro Modija, ki je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi napada na njegovega prijatelja Trumpa.

Avstralski premier Anthony Albanese je izrazil olajšanje, da je Trump na varnem in dejal, da v demokratičnem procesu ni prostora za nasilje.

Napad je obsodil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je izrazil šok zaradi očitnega napada in dejal, da moli za Trumpovo varnost in hitro okrevanje.

Obsodbe napada so se med drugim zvrstile še iz Japonske, Avstralije, Nove Zelandije, Kostarike in Čila.