Atentat na Donalda Trumpa. Znano je ime napadalca.

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je preživel poskus atentata, potem ko so na njegovem političnem zborovanju v mestu Butler v Pensilvaniji odjeknili streli. V incidentu je umrl eden od udeležencev zborovanja. New York Post je napadalca identificiral kot 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa. Kmalu po napadu se je oglasil tudi Trump: "Ustreljen sem bil z nabojem, ki je prebil zgornji del mojega desnega ušesa. Nemudoma sem vedel, da je nekaj narobe, ker sem slišal šum in strele ter takoj občutil naboj skozi kožo. Bilo je veliko krvi in sem se zavedel, kaj se dogaja. Bog blagoslovi Ameriko," je dejal Trump.

Televizija ABC poroča, da je bil napadalec ustreljen, Trumpa pa so pripadniki tajne službe, ki ga varujejo, nemudoma odpeljali na varno. Po streljanju je na prizorišču zborovanja nastala panika in ljudje so se razbežali na vse strani. Mikrofon je bil še vedno vključen, ko so agenti tajne službe obkrožili Trumpa, ki jih je zaprosil, naj mu dovolijo, da si znova natakne čevlje.

Identificirali napadalca

New York Post je kasneje sporočil, da je napadalec identificiran kot Thomas Matthew Crooks. 20-letnik iz Bethel Parka v Pensilvaniji je na nekdanjega predsednika izstrelil najmanj osem strelov s strehe 130 metrov stran od odra, kjer je Trump imel govor.

Crooks je ubil člana množice shoda, ustrelil Trumpa skozi uho, nato pa so ga ustrelili agenti tajne službe. Javni zapisi razkrivajo, da je registriran republikanec.

Age isn’t the issue in this election, it’s stamina. Trump showed he had plenty of it. Unfazed. pic.twitter.com/hcCX9glF5e — Russell Brand (@rustyrockets) July 13, 2024

Trumpov sin Donald Trump mlajši je kmalu po napadu sporočil, da je govoril z očetom, in dejal, da se ne bo nikoli nehal boriti za rešitev Amerike ne glede na to, kaj vse bodo radikalni levičarji storili proti njemu.

Krvavel je pri ušesu

Podrobnosti incidenta sicer nemudoma niso bile znane. Trump je govoril na zborovanju privržencev, nakar sta odjeknila najmanj dva strela. Trump se je takoj prijel za desno uho, kamere pa so pokazale, da pri ušesu krvavi.

Agenti tajne službe so skočili na oder, obkolili Trumpa in ga zvlekli stran, medtem ko je navzočim v dvorani kljubovalno dvignil pest, poroča ABC.

Oglasil se je tudi Trump, ki se je zahvalil tajni službi in drugim policijskim agencijam za hitro ukrepanje. Foto: Guliverimage Tajna služba je kasneje sporočila, da je bila v napadu ubita ena oseba, dve pa sta bili resno poškodovani. CNN navaja besede prič incidenta, ki pravijo, da so pripadniki tajne službe pokončali napadalca, ki je streljal od daleč zunaj območja zborovanja, ki je potekalo na prostem.

Tajna služba je kasneje na mediju X objavila, da je Trump na varnem, kar je kasneje tudi potrdila njegova predsedniška kampanja, ki je dodala, da so ga pregledali v bližnji bolnišnici.

Oglasil se je Trump: Bilo je veliko krvi in zavedel sem se, kaj se dogaja

Oglasil se je tudi Trump, ki se je zahvalil tajni službi in drugim policijskim agencijam za hitro ukrepanje. Izrazil je sožalje žrtvam in dejal, da je neverjetno, da se lahko kaj takega zgodi v ZDA.

"O strelcu, ki je mrtev, ni nič znanega. Ustreljen sem bil z nabojem, ki je prebil zgornji del mojega desnega ušesa. Nemudoma sem vedel, da je nekaj narobe, ker sem slišal šum, strele in takoj občutil naboj skozi kožo. Bilo je veliko krvi in sem se zavedel, kaj se dogaja. Bog blagoslovi Ameriko," je sporočil Trump.

FBI napad na Trumpa obravnava kot poskus atentata

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je potrdil, da je šlo pri napadu na predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa za poskus atentata. V FBI mena napadalca, ki je bil ubit, še niso razkrili, šlo pa naj bi za osamljenega strelca.

"To noč se je zgodil poskus atentata na nekdanjega predsednika Trumpa," je dejal predstavnik FBI Kevin Rojek na novinarski konferenci.

Predstavniki tajne službe in FBI so na skupni novinarski konferenci v podeželskem kraju Butler v Pensilvaniji povedali, da še niso pripravljeni razkriti podrobnosti o atentatorju ali njegovem motivu, ker preiskava še poteka. Povedali pa so, da ni dokazov, da bi šlo za kaj drugega kot osamljenega strelca.

"Ni razloga za to, da bi verjeli, da še obstaja kakršna koli nevarnost," je dejal predstavnik pensilvanijske policije.

Zadnji uspešen atentat na ameriškega predsednika se je zgodil leta 1963

Zadnji uspešen atentat na ameriškega predsednika se je zgodil 1963, ko je bil v Dallasu ubit demokrat John F. Kennedy. Njegov brat Robert Kennedy je bil ustreljen leta 1968 med predsedniško kampanjo.

Nacionalni odbor republikanske stranke je kasneje sporočil, da bo nacionalna konvencija za potrditev Trumpove predsedniške kandidature v Milwaukeeju potekala v skladu z urnikom. Začela se bo v ponedeljek, Trump pa bo na koncu v četrtek sprejel nominacijo, poroča televizija CNN, ki navaja neimenovanega republikanskega uradnika.