Priča napada: Sprva smo mislili, da je ognjemet #video

"Ko je odjeknilo prvih nekaj strelov, so bili ljudje povsod naokoli. Vsi, vključno z mano, smo sprva mislili, da je to ognjemet ali replika pištole BB, da ni šlo za dejansko streljanje. Toda potem smo videli, da so se ljudje sklonili k tlom, vključno s predsednikom. Tajna služba je oblikovala 'lupino' okoli njega. Prva stvar, ki sem jo videl, je bila, da je iztegnil pest publiki, kasneje pa sem izvedel, da je rekel 'boj, boj', kar je zagotovo spodbudilo množico," je povedal očividec.

Dodal je še, da je prva krogla predsednika zgrešila, ena od krogel pa je švignila mimo njegove glave in mu poškodovala uho. "Na njegovi majici je bilo, vsaj z mojega zornega kota, videti veliko krvi. Kako hudo je, sprva ni bilo videti, bilo pa je takoj videti, da je bil eden od udeležencev veliko huje poškodovan kot predsednik," je še povedal.

Sogovornik Reutersa je bil sicer presenečen nad odzivom publike. Po njegovem mnenju je bila precej mirnejša, kot je pričakoval. "Občinstvo se ni odzvalo tako, kot bi pričakovali po nečem takšnem. Vsi so bili tiho. Bilo je nekaj žensk, ki so jokale. Govorile so: 'Ne morem verjeti, da so ga poskusili ubiti.' Predsednik Trump je z dvigovanjem pesti resnično pomiril občinstvo in prevladujoč občutek je bila zaskrbljenost. Vsi smo se spraševali, ali je v redu. Ni bilo stampeda, ki bi ga morda pričakovali v takšni situaciji, in ko sem se vračal nazaj do svojega avta, večina ljudi ni bila histerična. Slišati je bilo le tiho mrmranje in pogovore v upanju, da je predsednik dobro," je sklenil Sharma v pogovoru za Reuters.