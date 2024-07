Trump nekaj ur po napadu: Nemudoma sem vedel, da je nekaj narobe ... #video

Donald Trump se je že oglasil v javnosti in se zahvalil tajni službi in drugim policijskim agencijam za hitro ukrepanje. Izrazil je sožalje žrtvam in dejal, da je neverjetno, da se lahko kaj takega zgodi v ZDA.

"Ustreljen sem bil z nabojem, ki je prebil zgornji del mojega desnega ušesa. Nemudoma sem vedel, da je nekaj narobe, ker sem slišal šum in strele ter takoj občutil naboj skozi kožo. Bilo je veliko krvi in sem se zavedel, kaj se dogaja. Bog blagoslovi Ameriko," je sporočil Trump.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV — Margo Martin (@margommartin) July 14, 2024