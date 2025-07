Trump z novimi carinami nad neposlušne države

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na uvoz iz Brazilije uvedel 50-odstotne carine. ZDA so ob tem uvedle še dodatne sankcije proti brazilskemu vrhovnemu sodniku Alexandreu de Moraesu, ki vodi sodni proces proti Trumpovemu zavezniku, bivšemu predsedniku Brazilije Jairu Bolsonaru. Trump se je tudi odločil, da bo uvoz iz Indije za ameriške kupce z novimi carinskimi stopnjami s petkom podražil za 25 odstotkov, pri čemer je Indijo kritiziral zaradi vojaškega sodelovanja z Rusijo. Ob sklicevanju na nacionalno varnost ZDA pa je uvedel tudi 50-odstotne carine na uvoz polizdelkov iz bakra.

Donald Trump je na uvoz iz Brazilije tako kot iz vseh drugih držav sveta začasno uvedel desetodstotne carine, danes pa jim je dodal še 40 odstotkov zaradi brazilskih politik, s katerimi se Trumpova vlada ne strinja.

Pri tem gre predvsem za sodni pregon nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki ga je Trump označil kot lov na čarovnice. Pred dvema tednoma je zato zagrozil, da bo na brazilski uvoz uvedel 50-odstotne carine.

Pregon Bolsonara vodi vrhovni sodnik Alexandre de Moraes, ki mu je ameriški State Department že prepovedal vstop v ZDA, tem sankcijam pa se je zdaj pridružila še zamrznitev morebitnega sodnikovega premoženja v ZDA.

"Moraes si je prisvojil vlogo sodnika in porotnika v nezakonitem lovu na čarovnice proti ameriškim in brazilskim državljanom ter podjetjem," je ob najavi zamrznitve sodnikovega morebitnega premoženja v ZDA naznanil finančni minister ZDA Scott Bessent.

"Uvajamo sankcije proti brazilskemu vrhovnemu sodniku Alexandreu de Moraesu zaradi hudih kršitev človekovih pravic, vključno s samovoljnim pridržanjem, ki vključuje očitno kršenje pravice do poštenega sojenja in kršenje svobode izražanja," pa je prav tako danes sporočil zunanji minister Marco Rubio.

Moraesu med drugim očita še zlorabo pooblastil, politično motiviran pregon, izdaje tajnih odredb proti spletnim platformam in omejevanje svobode izražanja.

Bolsonaru sodijo, ker naj bi skupaj s privrženci po porazu na volitvah leta 2022 proti levičarju Luizu Inaciu Luli da Silvi skušal izvesti državni udar.

Moraes je Trumpa razjezil tudi z odredbo o 40-dnevnem zaprtju omrežja X v lasti nekdanjega Trumpovega zaveznika Elona Muska zaradi širjenja dezinformacij podpornikov Bolsonara na tem omrežju v Braziliji.

Sodnika toži tudi Trumpova zasebna medijska družba, poroča tiskovna agencija AFP.

Zvišanje carin tudi na uvoz iz Indije

Trump se je odločil, da bo uvoz iz Indije za ameriške kupce z novimi carinskimi stopnjami s petkom podražil za 25 odstotkov, pri čemer je Indijo kritiziral zaradi vojaškega sodelovanja z Rusijo. Trump je novico objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

"Vedno so kupovali večino svoje vojaške opreme od Rusije in so skupaj s Kitajsko največji kupec ruske energije v času, ko vsi želijo, da Rusija ustavi pobijanje v Ukrajini – vse, kar ni dobro," je objavil Trump.

Indijo je sicer opisal kot prijateljsko državo, vendar se je pritožil, da njene trgovinske prakse z ovirami, ki onemogočajo dostop do trga, škodijo ameriškim podjetjem. Zaradi sodelovanja z Rusijo pa je Indiji zagrozil še s posebno, vendar neopredeljeno finančno kaznijo.

Trump je sicer 2. aprila, ko je naznanil carine na uvoz iz vseh držav sveta, Indiji odmeril 26-odstotne carine, nato pa jih je spustil na deset odstotkov, dokler trajajo pogajanja. Rok za dogovor, s katerim bi bil Trump zadovoljen, poteče v četrtek.

50-odstotne carine na uvoz bakrenih polizdelkov

Trump je danes ob sklicevanju na nacionalno varnost ZDA uvedel tudi 50-odstotne carine na uvoz polizdelkov iz bakra, je sporočila Bela hiša. To mu je priporočil finančni minister Bessent.

Cena bakra, ki je po Trumpovi grožnji z uvedbo carin v začetku meseca močno narasla, je danes padla za približno 20 odstotkov.

Ukrep se sicer ne bo nanašal na prečiščeni baker ali surovo kovino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trumpove carine zajemajo cevi, žice in plošče ter derivate, ki vsebujejo veliko bakra, je navedla Bela hiša in podporo, da je ukrep sprejet v podporo domači ameriški industriji.

Nove cariske dajatve bodo začele veljati 1. avgusta in vključujejo med drugim izjeme za bakrene izdelke, za katere že veljajo Trumpove carine na dele za avtomobile.

Baker je ključna sestavina številnih izdelkov, vključno z elektroniko, stroji in avtomobili. Po podatkih ameriškega ministrstva za trgovino so ZDA lani uvozile za 17 milijard dolarjev te kovine. Čile je bil največji tuji dobavitelj bakra, lani ga je v ZDA izvozil za šest milijard dolarjev, poroča CNN.