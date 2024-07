Orban nadaljuje "mirovno misijo": po Putinu in Xi Jinpingu še Trump

Madžarski premier Viktor Orban je v četrtek po vrhu Nata odpotoval na Florido, kjer se je srečal z nekdanjim predsednikom ZDA in republikanskim kandidatom na letošnjih volitvah Donaldom Trumpom. Sestanek na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago je po obiskih Kijeva, Moskve, Pekinga in Washingtona označil kot "mirovno misijo 5.0".

Orban se je s Trumpom nazadnje srečal marca letos, tudi tokrat pa ni skrival navdušenja nad svojim političnim zaveznikom. "Mirovna misija 5.0. (...) Pogovarjala sva se o načinih za vzpostavitev miru. Dobra novica dneva: on bo to rešil," je Orban zapisal na omrežju X ob objavi skupne fotografije z ameriškim gostiteljem.

Madžarski premier je t. i. mirovno misijo začel po prevzemu predsedovanja Madžarske Svetu EU v začetku julija z obiskom Kijeva. Temu je sledila pot v Moskvo, kjer se je na nezadovoljstvo številnih članic EU srečal s predsednikom Vladimirjem Putinom.

Orban se je znašel na udaru kritik

Po Moskvi je Orban obiskal Peking, nazadnje pa se je udeležil še vrha Nata v ameriški prestolnici, kjer je opravil tudi več dvostranskih pogovorov.

Orban se je zaradi svojih potovanj znašel na udaru kritik znotraj EU, kjer mu številne države očitajo, da je zlorabil madžarsko predsedovanje Svetu EU. Da je s srečanjem s Putinom celo kršil pogodbo EU, je v sredo po poročanju časnika Financial Times potrdila tudi pravna služba Evropske komisije. Šlo naj bi za kršitev 24. člena pogodbe, ki med drugim zahteva, da vsaka članica "v duhu lojalnosti in vzajemne solidarnosti [...] podpira skupno zunanjo in varnostno politiko EU".

Orban, ki od začetka vojne v sosednji Ukrajini, poziva k mirovnim pogajanjem, vztraja, da je s potjo v Moskvo prispeval k temu cilju.