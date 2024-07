Vrh zveze NATO tudi v luči bojazni pred prihodom Trumpa

Slovenije še vedno ni med državami, ki dosegajo dvoodstotni prag. Letos je Slovenija, ki jo bodo na vrhu zastopali premier Robert Golob, obrambni minister Marjan Šarec in zunanja ministrica Tanja Fajon, za obrambo namenila 1,3 odstotka BDP, prihodnje leto naj bi se to povečalo na 1,5 odstotka. Cilj naj bi bil dosežen leta 2030.

Članice zavezništva sicer sredstva za obrambo od ruskega napada na Ukrajino februarja 2022 močno povečujejo. 23 članic za obrambo namenja dva odstotka BDP, pred petimi leti je bilo takšnih držav devet.

Slovenija je zelo dejavna v mednarodnih mirovnih misijah, medtem ko glede obrambnih izdatkov zaostaja za veliko večino članic zveze NATO. Foto: Aleksander Kolednik

Generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg, ki ga bo 1. oktobra nasledil zdaj že nekdanji nizozemski premier Mark Rutte, je na novinarski konferenci pred vrhom izrazil pričakovanje, da bo zavezništvo prihodnje leto Ukrajini namenilo za 40 milijard evrov vojaške pomoči. Od tega ji bo Slovenija predvidoma namenila od 80 do 100 milijonov evrov, napovedujejo v vladi.

Pred vrhom so razprave potekale tudi o možnosti ponovnega prihoda Donalda Trumpa na oblast v ZDA, zato trenutna ameriška vlada Joeja Bidna želi podporo Ukrajini skupaj z večino kongresnikov zaščititi pred Trumpovim samovoljnim odstopom od nje.

Orban soliral pri Putinu in Ši Džinpingu

Veliko prahu je nekaj dni pred vrhom zavezništva z obiskom v Moskvi dvignil Viktor Orban, premier Madžarske, ki predseduje EU. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je mir mogoč le v primeru umika ukrajinskih sil iz regij Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson, in izrazil pričakovanje, da bo Orban o konfliktu v Ukrajini govoril v imenu EU. V Bruslju so pohiteli s pojasnilom, da madžarski premier za to ni prejel nobenega pooblastila. Orban, ki je pred tem obiskal tudi Kijev, je sicer zatrdil, da je bil z njegovim obiskom narejen prvi pomemben korak za vzpostavitev miru in da bo to delo nadaljeval.

V ponedeljek je Orban obiskal še Peking in potovanje na Kitajsko označil za "mirovno misijo 3.0". Poudaril je, da je Kitajska ključna sila pri ustvarjanju pogojev za mir v rusko-ukrajinski vojni. Kitajski predsednik Ši Džinping je ob srečanju dejal, da bi morale svetovne sile ustvariti pogoje in zagotoviti pomoč tako Ukrajini kot Rusiji, da bi državi nadaljevali neposredna mirovna pogajanja.