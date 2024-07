Ši pozval svetovne sile k prizadevanjem za dialog med Ukrajino in Rusijo

Svetovne sile bi morale ustvariti pogoje in zagotoviti pomoč tako Ukrajini kot Rusiji, da bi državi nadaljevali neposredna mirovna pogajanja, je danes med obiskom madžarskega premierja Viktorja Orbana v Pekingu izjavil kitajski predsednik Ši Džinping. Prepričan je, da je čimprejšnja prekinitev ognja v interesu obeh držav.

"Samo če bodo vse velike sile uporabile pozitivno in ne negativne energije, se lahko čim prej pojavi zora premirja v tem konfliktu," je dejal Ši. Poudaril je še, da je v interesu tako Kijeva kot Moskve, da se čim prej vzpostavi prekinitev ognja in začne iskati politično rešitev konflikta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tovrstna prizadevanja bi po njegovem mnenju morala potekati "brez stopnjevanja vojne ter širjenja in podžiganja konflikta, da se razmere čim prej ohladijo", poroča kitajska državna televizija CCTV.

Ključna sila

Orban je medtem ob srečanju s Šijem izpostavil, da je Kitajska ključna sila pri ustvarjanju pogojev za mir v rusko-ukrajinski vojni. "Zato sem se srečal s predsednikom Šijem v Pekingu, le dva meseca po njegovem uradnem obisku v Budimpešti," je zapisal na omrežju X.

"Kitajsko zavzemanje za mir po vsem svetu je pomembno za Madžare. Madžari smo miroljubni ljudje, ki si prizadevamo za mir, ravnovesje in harmonijo, zato smo vedno na strani miru in nikoli na strani vojne," je nadaljeval Orban in dodal, da zaradi konflikta v madžarski soseščini ceni pobude Kitajske za mir, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Temelji za prijateljstvo dveh narodov za več generacij

Šijev obisk na Madžarskem pred dvema mesecema je označil za zgodovinskega in spomnil na pomembne sporazume, ki sta jih podpisala. "Še več, postavljeni so bili temelji za prijateljstvo dveh narodov za več generacij," je dodal.

Madžarski premier, čigar država je ta mesec prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu EU, je pretekli teden obiskal Moskvo, kjer se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pred tem se je mudil tudi v Kijevu, kjer je pozval k mirovnim pogajanjem.

Nenapovedani obisk

Orban velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine in sankcioniranja Rusije znotraj EU, zaradi nedavnega obiska v Moskvi pa je bil tarča številnih kritik v Bruslju in po Evropi. Da madžarski premier v Moskvi ne zastopa Unije, je med drugim izpostavil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Orbanov današnji nenapovedani obisk na Kitajskem prihaja tudi tik pred vrhom voditeljev držav članic zveze Nato ob 75. obletnici ustanovitve zavezništva, ki se bo v torek začel v Washingtonu. V ospredju pogovorov bo med drugim nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji.